Область помогает выплатить ипотеку

Среди получателей выплат — многодетные семьи, молодые педагоги, работники бюджетной сферы. 42 человека уже успели погасить большую часть кредитов и улучшили свои жилищные условия. Общая площадь приобретенного жилья составила более 3 тысяч квадратных метров. Остальные получатели должны использовать свои выплаты до июня 2021 года.

В 2020 году по программе «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» из бюджета Ленинградской области было выделено 148,5 млн рублей.

Чтобы принять участие в «ипотечной программе», необходимо постоянно проживать в Ленинградской области, быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, иметь постоянную работу в течение года.

Приоритет в получении социальной выплаты имеют молодые педагоги до 35 лет, работники бюджетной сферы — образования, здравоохранения, культуры, науки, социального обслуживания, физической культуры и спорта, многодетные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами или детьми, страдающими тяжелой формой хронического заболевания.

Заявление для участия в программе необходимо подать в местную администрацию или МФЦ до 1 августа текущего года. Подробная информация о программе размещена на сайте комитета по строительству Ленинградской области.