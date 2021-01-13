Область помогает выплатить ипотеку

Среди получателей выплат
— многодетные семьи, молодые педагоги, работники бюджетной сферы. 42 человека
уже успели погасить большую часть кредитов и улучшили свои жилищные условия.
Общая площадь приобретенного жилья составила более 3 тысяч квадратных метров.
Остальные получатели должны использовать свои выплаты до июня 2021 года.
В 2020 году по программе
«Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита
(займа)» из бюджета Ленинградской области было выделено 148,5 млн рублей.
Чтобы принять участие в
«ипотечной программе», необходимо постоянно проживать в Ленинградской области,
быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, иметь постоянную
работу в течение года.
Приоритет в получении
социальной выплаты имеют молодые педагоги до 35 лет, работники бюджетной сферы
— образования, здравоохранения, культуры, науки, социального обслуживания,
физической культуры и спорта, многодетные семьи, а также семьи с
детьми-инвалидами или детьми, страдающими тяжелой формой хронического
заболевания.
Заявление для участия в
программе необходимо подать в местную администрацию или МФЦ до 1 августа
текущего года. Подробная информация о программе размещена на сайте комитета по
строительству Ленинградской области.