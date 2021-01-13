«Русская зима» захватила Гатчину

Юношеские соревнования проводились в четырех возрастных группах: до 19 лет (2003-2004 г.р.), до 17 лет (2005-2006 г.р.), до 15 лет (2007-2008 г.р.), до 13 лет (2009 г.р. и моложе). Спортсмены соревновались в пяти разрядах: мужском и женском одиночном, мужском и женском парном и смешанном парном.

В соревнованиях приняли участие 187 спортсменов из 16 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Архангельской, Калининградской, Ярославской, Новгородской, Калужской, Свердловской, Ростовской, Челябинской, Костромской, Самарской областей и Республики Татарстан. Команду Ленинградской области представляли 26 спортсменов.

Наилучших результатов из гатчинских спортсменов добилась Виктория Хрыкина (2004 г.р.), которая стал победительницей в категории «одиночный разряд». Бронзовые медали в парном разряде завоевали Георгий Петров (2005 г.р.) и Георгий Сивцев (2007 г.р.). В смешанном парном разряде третье место занял Всеволод Черкасов (2008 г.р.).

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами, а также денежными призами в соответствии с положением о проведении соревнований.