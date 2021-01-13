В наших краях завелись конокрады

В наших краях завелись конокрады

У фермера в Гатчинском районе увели кобылу с жеребенком. Ущерб превысил 100 тысяч рублей. К счастью, лошадиная семья была случайно найдена и возвращена в родную конюшню.

Рубрики : Криминал     13 Jan 2021

В ночь с 7-го на 8-е января в деревне Ивановке Веревского поселения из огороженного загона вблизи частного дома на Павловской улице похитили двух лошадей: беспородную четырехгодовалую кобылу серого окраса с кожаным ошейником и рыжего жеребенка, рожденного в июне. Ущерб составил 120 тысяч рублей, по факту кражи возбудили уголовное дело.

А 10-го января в полицию позвонили жители деревни Романовки, которые обнаружили в заброшенном здании лошадь и жеребенка. Кобыла была привязана, жеребенок стоял рядом. Дверь дома была прикрыта. Животных вернули владельцу.

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