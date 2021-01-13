В наших краях завелись конокрады

В ночь с 7-го на 8-е
января в деревне Ивановке Веревского поселения из огороженного загона вблизи
частного дома на Павловской улице похитили двух лошадей: беспородную
четырехгодовалую кобылу серого окраса с кожаным ошейником и рыжего жеребенка,
рожденного в июне. Ущерб составил 120 тысяч рублей, по факту кражи возбудили
уголовное дело.
А 10-го января в полицию
позвонили жители деревни Романовки, которые обнаружили в заброшенном здании
лошадь и жеребенка. Кобыла была привязана, жеребенок стоял рядом. Дверь дома
была прикрыта. Животных вернули владельцу.