Гатчинцы активны и в будни, и в праздники

Сразу две жительницы Гатчины пожаловались на брошенных «железных коней». Так, у дома № 26А на проспекте 25 Октября уже давно припаркованы старые автомобили, которые занимают место на парковке. Еще два «автохлама» весной 2020 года появились у дома № 46 по проспекту 25 Октября и занимают два из пяти имеющихся мест на парковке. «Машины ржавые, стекла выбиты, колеса спущены. Жильцы разместили на автомобилях обращения, но хозяева не объявились. Может, эти автомобили находятся в угоне и их разыскивают хозяева? Обращения в ГИБДД не принесли никаких результатов, машины продолжают гнить на этих местах, в то время как жильцы не могут поставить свои машины около дома», - написала жительница города.

Сотрудники комитета ЖКХ администрации Гатчинского района в своем ответе написали, что «порядок работы с брошенными транспортными средствами в настоящее время находится на стадии разработки и проходит все необходимые согласования, в том числе в части юридически правовых оснований. По результатам разработки порядка планируется эвакуация брошенного транспорта, не имеющего государственные регистрационные знаки. Механические транспортные средства, имеющие государственные регистрационные знаки эвакуироваться не будут. При этом вопросы об обязании собственников таких транспортных средств, в части приведения личного транспорта в надлежащее состояние, либо их утилизации, будут регулироваться в рамках судебного делопроизводства».

Еще один автомобиль, который нарушил покой жителей Гатчины, был припаркован во дворе дома № 3 в микрорайоне Речной. И все бы ничего, если бы это не была территория детской площадки. Правонарушение зафиксировали, водителя ждет административная ответственность.

Житель Солнечного переулка, 2 пожаловался на плохую уборку во дворе дома. Жительница улицы Коли Подрядчикова, 12 написала о неработающих фонарях на бульваре Науки. Один из жителей рассказал о сломанной скамейке в Ленинском сквере, другой горожанин обратил внимание на слишком большой поток пара из колодца на углу улиц Карла Маркса и Радищева напротив площадки «Юность».

Жители микрорайона Аэродром пожаловались на слишком скользкое покрытие на новой детской площадке у ТРК Пилот. «Не посыпано песком нигде, покрытие площадки – сплошная корка льда, игровое оборудование так же – с коркой льда, дети и родители поскальзываются и падают. Прошу принять меры для обеспечения безопасности на детской площадке», - написали они.

Жительница улицы Карла Маркса, 8А пожаловалась на гололедицу вдоль всего жилого дома. «Тяжело и опасно ходить молодым, а пожилым вообще невозможно. Посыпаны только ступеньки крыльца подъезда и дорога, по которой автомобили ездят», - пишет она. Обращение передано в управляющую компанию МУП ЖКХ г. Гатчины. Сюда же отправлено письмо жительницы улицы Гречишкина,19, которая опубликовала на портале фотографию не убранной контейнерной площадки со словами «Вид из окна не меняется». Также управляющая компания будет решать проблему, обозначенную жителем улицы Урицкого, 35. «У третьего подъезда оторвана водосточная труба. Необходимо ее закрепить. Также нужно закрепить информационную табличку с номерами квартир подъезда», - написал он.

Отрадно, что жители города Гатчины продолжают обозначать проблемы городского благоустройства и в будни, и в праздники. Сегодня на портале «Активный горожанин» зарегистрировано уже 2657 человек.