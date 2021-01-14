Крещенские купания в области разрешены

Проводиться они будут с соблюдением социальной дистанции. На открытом воздухе она должна составлять 1,5-2 метра. А допуск людей в закрытые места для переодевания необходимо организовать с ограничением – не более одного человека на 4 квадратных метра.
Обеспечивать безопасность жителей и гостей
Ленинградской области в местах массового купания будут пожарно-спасательные
подразделения, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам,
представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой
помощи и полиция.