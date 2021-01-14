Крещенские купания в области разрешены

Крещенские купания в области разрешены

Глава региона Александр Дрозденко подписал постановление правительства Ленинградской области, разрешающее массовые мероприятия при проведении Крещенских купаний.

Рубрики : Общество     14 Jan 2021

Проводиться они будут с соблюдением социальной дистанции. На открытом воздухе она должна составлять 1,5-2 метра. А допуск людей в закрытые места для переодевания необходимо организовать с ограничением – не более одного человека на 4 квадратных метра.

Обеспечивать безопасность жителей и гостей Ленинградской области в местах массового купания будут пожарно-спасательные подразделения, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, представители Всероссийского общества спасения на водах, а также бригады скорой помощи и полиция.

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