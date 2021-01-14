«Поезд Победы» прибудет в Гатчину 30 января

«Поезд Победы» прибудет в Гатчину 30 января

Первыми городами в маршруте «Поезда Победы» станут Выборг, куда состав планирует прибыть 24 января, и Луга ─ здесь поезд будет 27 января. 30 января экспозицию увидят в Гатчине, 2 февраля — в Волхове, 5 февраля — в Тихвине, 8 февраля — в Сосновом Бору.

Рубрики : Общество     14 Jan 2021

В поезде восемь вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция: окоп, жизнь блокадного Ленинграда, санитарная часть, где врачи оперировали раненых, сцена допроса военнопленного, копия товарного вагона, в котором немцы везли военнопленных в концлагеря, и даже самый страшный сюжет — концлагерь. Экспозиция также расскажет о том, как ради победы трудились ученые, создававшие самолеты и танки, новое вооружение и средства для лечения раненых в полевых условиях.

Сопровождать экспозицию будет закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой.  Ее посетители услышат в наушниках аудиогида.

За маршрутом поезда, а также последними новостями можно следить на официальном сайте проекта поездпобеды.рф.

Экспозиция «Поезда Победы» будет доступна посетителям с 10 до 19 часов. Увидеть ее можно только по предварительной регистрации на сайте ПоездПобеды.рф. Для удобства  посещения группы будут состоять из 5 человек, сопровождать их станут региональные волонтеры.

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