Сергей Тарасов: «Качество подготовки в ГИЭФПТ – высокое!»

- Сергей
Валентинович, на что бы вы посоветовали обратить внимание при выборе вуза?
-
Есть определенные рейтинги лучших вузов Российской Федерации – общественные и
профессиональные, как в целом, так и по отдельным направлениям. И хочу
отметить, что наш региональный вуз ГИЭФПТ занимает достойное место в ряду
федеральных вузов. Качество подготовки у нас действительно высокое. И связано
это с тем, что в ГИЭФПТ сбалансированное сочетание теоретической и практической
подготовки. Это очень важно.
Когда
в конце учебного года я приезжаю на вручение дипломов, всегда спрашиваю
выпускников о том, как обстоят дела с трудоустройством. И практически все
выпускники ГИЭФПТ говорят, что либо знают, где будут работать, либо уже
работают. Востребованность среди работодателей выпускников вуза - самый главный
показатель его работы. Поэтому если вы хотите не только получить хорошее
образование, но и потом трудоустроиться по профилю любимой профессии и получать
достойную заработную плату, то, конечно, ГИЭФПТ в этом отношении является
вузом, который это все предоставляет.
- Вы всегда
подчеркиваете высокое качество знаний в ГИЭПФТ.
-
Это действительно так. Здесь очень хороший педагогический коллектив. В вузе
работают люди, которые имеют широкую известность и авторитет - ученые,
профессора, доктора и кандидаты наук. Очень многие являются основателями
различных научных направлений, связанных с тематикой вуза. Институт проводит
серьезные научно-практические конференции. Это все говорит о высоком качестве
самого кадрового потенциала.
- В институте
насыщенная студенческая жизнь. Это ведь тоже важно при выборе вуза.
-
Мне очень нравится, как здесь работают со студентами, потому что работа
проводится неформально. Это еще одна сильная сторона ГИЭФПТ. Здесь видят
каждого. И студенты этого института всегда отличаются хорошим, позитивным
настроем. Они конструктивны в общении. Для них институт – это не просто школа
получения высшего образования, это еще и школа социализации. Ребята
объединяются в различные научные, общественные, добровольческие сообщества,
проявляют себя в творчестве и спорте.
Хочу
отметить, что в вузе проводится большая профориентационная работа, в которой
также участвуют студенты. В дни открытых дверей школьники видят, как все
организовано, сколько уделяется внимания каждому, какие созданы условия для
развития, сколько у студентов громких побед, как успешно они трудоустраиваются.
И это определяет их дальнейший выбор. Не случайно здесь учится так много
отличников.
Поэтому
если молодой человек или девушка хотят получить хорошее образование,
гарантированное трудоустройство, а во время учебы жить интересной студенческой
жизнью, то им – в ГИЭФПТ.
- Студенты ГИЭФПТ
побеждают в конкурсах профессионального мастерства. Как это сказывается на
карьере?
-
В этом отношении очень показателен пример победителя конкурса «Студент года»
Валентина Бойцова. Студент четвертого курса гатчинского института стал
обладателем гран-при национальной премии «Студент года». После окончания вуза
Валентин успешно работает в правительстве Ленинградской области. Это очень
приятно. Вчера он был еще студентом, а сегодня мы с ним на равных обсуждаем
рабочие вопросы.
-
Громкие успехи вуза, его студентов, их карьерный рост даются не просто
так. В этом заслуга и комитета
образования Ленинградской области, который создает условия для выращивания
талантов.
-
Безусловно, идти вперед институту помогает, в том числе, современная
материально-техническая база. В настоящее время учебные аудитории и лаборатории
института находятся в девяти зданиях. Общая площадь учебного заведения
составляет около 45,5 тысяч кв. м. В институте имеется пять благоустроенных общежитий,
где постоянно проживает более 900 студентов.
Вуз
располагает поточными аудиториями, аудиториями для семинарских и практических
занятий, 15 компьютерными классами, пятью библиотеками с читальными залами,
четырьмя спортивными залами, спортивным комплексом, открытым стадионом,
учебно-производственными мастерскими и лабораториями, подключен к трем
электронным библиотечным системам.
В
ГИЭФПТ реализуется 25 направлений подготовки по программам высшего и среднего
профессионального образования. В институте обучается около четырех с половиной
тысяч человек. С каждым годом в вуз поступает все больше постоянных жителей
Санкт-Петербурга. В этом году подали заявление 135 человек, только треть
приняли, потому что существует конкурс.
Современная
многоуровневая система высшего образования в ГИЭФПТ реализуется в программах
подготовки бакалавров, магистров, аспирантов на бюджетной и договорной основе.
В вузе девять факультетов, 16 кафедр. В рамках программ студенты ГИЭФПТ
проходят стажировку в университетах Европы.
И
главное - здесь созданы особые условия: каждому таланту уделяется внимание.
Преподаватели стараются, чтобы каждый, кто стремится к знаниям, смог раскрыть
себя.
В
прошлом году институт подготовил к выпуску тысячу специалистов по различным
направлениям.
- Расскажите о
планах на 2021 год. Как будет развиваться вуз в год своего 25-летия?
-
Мы, безусловно, выполняем Указ Президента Российской Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». Это основополагающая составляющая нашей работы.
Мы
вкладываем средства в инфраструктуру системы образования, в частности, в
развитие института. Материально-техническое состояние учебных корпусов,
лабораторий, общежитий совершенствуется постоянно. Сейчас мы проводим реновацию
отдельных объектов ГИЭФПТ в Гатчине. В 2021 году в поселке Елизаветино
завершается строительство нового современного общежития на 200 мест для
аграрного факультета. Впереди строительство там же новой учебной фермы и
гаража.
Кроме
того, открывается целый ряд новых специальностей и направлений. У нас есть
понимание, по каким специальностям мы будем наращивать материально-техническую
и методическую базу, чтобы ребята могли принимать участие в различных
профессиональных конкурсах федерального и международного уровня. Это все
отражено в государственной программе «Современное образование», поэтому
перспективы очень хорошие.
Система
образования Ленобласти на хорошем счету и в министерстве просвещения, и в
Рособрнадзоре. Представители Ленобласти участвуют в различных экспертных
группах на федеральных уровне. К нам на экспертизу присылают документы. Это
также является показателем качества нашей работы.
Перед
Новым годом я передавал библиотеке института книги по развитию системы
образования. В наших совместных планах с институтом выпуск журнала,
посвященного качеству образования. Сейчас наша работа в Ленобласти во многом
формирует те предложения, которые потом поддерживаются на федеральном уровне и
выливаются в различные федеральные проекты, которые, опять-таки, мы здесь, на
базе института отрабатываем, создаем научно-методическую и практическую базу.
От
всей души хочу поблагодарить профессорско-преподавательский состав ГИЭФПТ, всех
педагогов Гатчинского района, Ленинградской области за успешную работу в минувшем
году. Всем было не просто, в том числе организовать дистанционное обучение,
когда это было необходимо. Хочу отметить студентов ГИЭФПТ, которые приняли
активное участие в волонтерском движении, помогали школьникам выполнять
домашнее задание, проводили консультации. А сейчас они помогают детям, чьи
родители приняли решение перевести их на удаленное обучение.
Каждый
уходящий год оставляет за собой реализованные проекты, знаковые встречи, добрые
впечатления и открывает новые возможности. Пусть в Новом году нам неизменно
сопутствует успешность в том важном деле, которым мы занимаемся. Всем здоровья,
личных и профессиональных побед!
- Большое спасибо.
Беседовала
Татьяна Можаева