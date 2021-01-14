Сергей Тарасов: «Качество подготовки в ГИЭФПТ – высокое!»

- Сергей Валентинович, на что бы вы посоветовали обратить внимание при выборе вуза?

- Есть определенные рейтинги лучших вузов Российской Федерации – общественные и профессиональные, как в целом, так и по отдельным направлениям. И хочу отметить, что наш региональный вуз ГИЭФПТ занимает достойное место в ряду федеральных вузов. Качество подготовки у нас действительно высокое. И связано это с тем, что в ГИЭФПТ сбалансированное сочетание теоретической и практической подготовки. Это очень важно.

Когда в конце учебного года я приезжаю на вручение дипломов, всегда спрашиваю выпускников о том, как обстоят дела с трудоустройством. И практически все выпускники ГИЭФПТ говорят, что либо знают, где будут работать, либо уже работают. Востребованность среди работодателей выпускников вуза - самый главный показатель его работы. Поэтому если вы хотите не только получить хорошее образование, но и потом трудоустроиться по профилю любимой профессии и получать достойную заработную плату, то, конечно, ГИЭФПТ в этом отношении является вузом, который это все предоставляет.

- Вы всегда подчеркиваете высокое качество знаний в ГИЭПФТ.

- Это действительно так. Здесь очень хороший педагогический коллектив. В вузе работают люди, которые имеют широкую известность и авторитет - ученые, профессора, доктора и кандидаты наук. Очень многие являются основателями различных научных направлений, связанных с тематикой вуза. Институт проводит серьезные научно-практические конференции. Это все говорит о высоком качестве самого кадрового потенциала.

- В институте насыщенная студенческая жизнь. Это ведь тоже важно при выборе вуза.

- Мне очень нравится, как здесь работают со студентами, потому что работа проводится неформально. Это еще одна сильная сторона ГИЭФПТ. Здесь видят каждого. И студенты этого института всегда отличаются хорошим, позитивным настроем. Они конструктивны в общении. Для них институт – это не просто школа получения высшего образования, это еще и школа социализации. Ребята объединяются в различные научные, общественные, добровольческие сообщества, проявляют себя в творчестве и спорте.

Хочу отметить, что в вузе проводится большая профориентационная работа, в которой также участвуют студенты. В дни открытых дверей школьники видят, как все организовано, сколько уделяется внимания каждому, какие созданы условия для развития, сколько у студентов громких побед, как успешно они трудоустраиваются. И это определяет их дальнейший выбор. Не случайно здесь учится так много отличников.

Поэтому если молодой человек или девушка хотят получить хорошее образование, гарантированное трудоустройство, а во время учебы жить интересной студенческой жизнью, то им – в ГИЭФПТ.

- Студенты ГИЭФПТ побеждают в конкурсах профессионального мастерства. Как это сказывается на карьере?

- В этом отношении очень показателен пример победителя конкурса «Студент года» Валентина Бойцова. Студент четвертого курса гатчинского института стал обладателем гран-при национальной премии «Студент года». После окончания вуза Валентин успешно работает в правительстве Ленинградской области. Это очень приятно. Вчера он был еще студентом, а сегодня мы с ним на равных обсуждаем рабочие вопросы.

- Громкие успехи вуза, его студентов, их карьерный рост даются не просто так. В этом заслуга и комитета образования Ленинградской области, который создает условия для выращивания талантов.

- Безусловно, идти вперед институту помогает, в том числе, современная материально-техническая база. В настоящее время учебные аудитории и лаборатории института находятся в девяти зданиях. Общая площадь учебного заведения составляет около 45,5 тысяч кв. м. В институте имеется пять благоустроенных общежитий, где постоянно проживает более 900 студентов.

Вуз располагает поточными аудиториями, аудиториями для семинарских и практических занятий, 15 компьютерными классами, пятью библиотеками с читальными залами, четырьмя спортивными залами, спортивным комплексом, открытым стадионом, учебно-производственными мастерскими и лабораториями, подключен к трем электронным библиотечным системам.

В ГИЭФПТ реализуется 25 направлений подготовки по программам высшего и среднего профессионального образования. В институте обучается около четырех с половиной тысяч человек. С каждым годом в вуз поступает все больше постоянных жителей Санкт-Петербурга. В этом году подали заявление 135 человек, только треть приняли, потому что существует конкурс.

Современная многоуровневая система высшего образования в ГИЭФПТ реализуется в программах подготовки бакалавров, магистров, аспирантов на бюджетной и договорной основе. В вузе девять факультетов, 16 кафедр. В рамках программ студенты ГИЭФПТ проходят стажировку в университетах Европы.

И главное - здесь созданы особые условия: каждому таланту уделяется внимание. Преподаватели стараются, чтобы каждый, кто стремится к знаниям, смог раскрыть себя.

В прошлом году институт подготовил к выпуску тысячу специалистов по различным направлениям.

- Расскажите о планах на 2021 год. Как будет развиваться вуз в год своего 25-летия?

- Мы, безусловно, выполняем Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Это основополагающая составляющая нашей работы.

Мы вкладываем средства в инфраструктуру системы образования, в частности, в развитие института. Материально-техническое состояние учебных корпусов, лабораторий, общежитий совершенствуется постоянно. Сейчас мы проводим реновацию отдельных объектов ГИЭФПТ в Гатчине. В 2021 году в поселке Елизаветино завершается строительство нового современного общежития на 200 мест для аграрного факультета. Впереди строительство там же новой учебной фермы и гаража.

Кроме того, открывается целый ряд новых специальностей и направлений. У нас есть понимание, по каким специальностям мы будем наращивать материально-техническую и методическую базу, чтобы ребята могли принимать участие в различных профессиональных конкурсах федерального и международного уровня. Это все отражено в государственной программе «Современное образование», поэтому перспективы очень хорошие.

Система образования Ленобласти на хорошем счету и в министерстве просвещения, и в Рособрнадзоре. Представители Ленобласти участвуют в различных экспертных группах на федеральных уровне. К нам на экспертизу присылают документы. Это также является показателем качества нашей работы.

Перед Новым годом я передавал библиотеке института книги по развитию системы образования. В наших совместных планах с институтом выпуск журнала, посвященного качеству образования. Сейчас наша работа в Ленобласти во многом формирует те предложения, которые потом поддерживаются на федеральном уровне и выливаются в различные федеральные проекты, которые, опять-таки, мы здесь, на базе института отрабатываем, создаем научно-методическую и практическую базу.

От всей души хочу поблагодарить профессорско-преподавательский состав ГИЭФПТ, всех педагогов Гатчинского района, Ленинградской области за успешную работу в минувшем году. Всем было не просто, в том числе организовать дистанционное обучение, когда это было необходимо. Хочу отметить студентов ГИЭФПТ, которые приняли активное участие в волонтерском движении, помогали школьникам выполнять домашнее задание, проводили консультации. А сейчас они помогают детям, чьи родители приняли решение перевести их на удаленное обучение.

Каждый уходящий год оставляет за собой реализованные проекты, знаковые встречи, добрые впечатления и открывает новые возможности. Пусть в Новом году нам неизменно сопутствует успешность в том важном деле, которым мы занимаемся. Всем здоровья, личных и профессиональных побед!

- Большое спасибо.

Беседовала Татьяна Можаева