Крещенские купания – 2021 в Гатчинском районе

Администрация Гатчинского
района сообщила адреса мест проведения крещенских купаний в Гатчинском районе,
где будут соблюдаться меры безопасности: дежурство сотрудников ГИМС, МЧС,
скорой помощи, полиции, администрации поселения. Также предусмотрена установка
отапливаемой палатки для переодевания.
Крещенские купели будут
организованы 19 января:
- пос. Вырица, начало
проспекта Володарского, пляж «Шудибиль» с 12 до 17 часов;
- Дружногорское
поселение, с. Орлино, ул. Центральная, Орлинское озеро, вблизи
Спасо-Преображенского храма с 12 до 17 часов;
- г. Коммунар, ул.
Строителей, д. 3 а, с 13 до 20 часов.
В Гатчине крещенские купания
будут организованы у северного берега озера Филькино с 18 на 19 января с 0
часов до 3 часов ночи.
На территории остальных поселений
проведение Крещенских купаний не планируется.
В преддверии Крещения
врачи начинают проявлять беспокойство по поводу традиционных купаний в ледяных
прорубях; по мнению медиков, мероприятия по случаю праздника могут привести к
новому скачку заболеваемости коронавирусом. Врачи предупреждают, что людям с
ослабленным здоровьем - а таких сейчас очень много - купаться идти не стоит.