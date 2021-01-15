Крещенские купания – 2021 в Гатчинском районе

Администрация Гатчинского района сообщила адреса мест проведения крещенских купаний в Гатчинском районе, где будут соблюдаться меры безопасности: дежурство сотрудников ГИМС, МЧС, скорой помощи, полиции, администрации поселения. Также предусмотрена установка отапливаемой палатки для переодевания.

Крещенские купели будут организованы 19 января:

- пос. Вырица, начало проспекта Володарского, пляж «Шудибиль» с 12 до 17 часов;

- Дружногорское поселение, с. Орлино, ул. Центральная, Орлинское озеро, вблизи Спасо-Преображенского храма с 12 до 17 часов;

- г. Коммунар, ул. Строителей, д. 3 а, с 13 до 20 часов.

В Гатчине крещенские купания будут организованы у северного берега озера Филькино с 18 на 19 января с 0 часов до 3 часов ночи.

На территории остальных поселений проведение Крещенских купаний не планируется.

В преддверии Крещения врачи начинают проявлять беспокойство по поводу традиционных купаний в ледяных прорубях; по мнению медиков, мероприятия по случаю праздника могут привести к новому скачку заболеваемости коронавирусом. Врачи предупреждают, что людям с ослабленным здоровьем - а таких сейчас очень много - купаться идти не стоит.



