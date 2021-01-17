Американская норка в гатчинском парке

Фото
гостьи Вячеслав Заметня опубликовал на своей странице в социальной сети, и в
очередной раз порадовал и удивил гатчинцев. Многим гатчинцам знакомо его имя,
как автора фотографий редких птиц. Так, неделю назад он сфотографировал в
Гатчине молодую полярную чайку.
«На
этих выходных в Гатчине на озере Белом в Дворцовом парке орудовал десант из
ведущих московских бёрдвотчеров в поисках вожделенного лайфера (13 января 2021 года я там нашёл молодую полярную
чайку). Снимки этой редкой чайки у меня уже есть, пусть теперь и другие
порадуются своей первой встрече:))) А мне нынче в этом же парке встретилась
американская норка. Она у нас не редкость, но очень скрытный и осторожный зверь»,
- поделился со своими подписчиками Вячеслав Заметня.
Для тех, кто впервые встретил слово «бёрдвотчер» поясним - это люди, которые в
качестве хобби наблюдают за птицами, то есть занимаются бёрдвотчингом. Их
условно можно назвать орнитологами-любителями.
Фото: Вячеслав Заметня