Американская норка в гатчинском парке

Фото гостьи Вячеслав Заметня опубликовал на своей странице в социальной сети, и в очередной раз порадовал и удивил гатчинцев. Многим гатчинцам знакомо его имя, как автора фотографий редких птиц. Так, неделю назад он сфотографировал в Гатчине молодую полярную чайку.

«На этих выходных в Гатчине на озере Белом в Дворцовом парке орудовал десант из ведущих московских бёрдвотчеров в поисках вожделенного лайфера (13 января 2021 года я там нашёл молодую полярную чайку). Снимки этой редкой чайки у меня уже есть, пусть теперь и другие порадуются своей первой встрече:))) А мне нынче в этом же парке встретилась американская норка. Она у нас не редкость, но очень скрытный и осторожный зверь», - поделился со своими подписчиками Вячеслав Заметня.

Для тех, кто впервые встретил слово «бёрдвотчер» поясним - это люди, которые в качестве хобби наблюдают за птицами, то есть занимаются бёрдвотчингом. Их условно можно назвать орнитологами-любителями.

Фото: Вячеслав Заметня