Мечты и планы детской библиотеки

Виртуальное общение, открытки ко Дню Победы и Zoom
- Год был для нас очень непростым, поскольку он повлёк
много изменений в работе библиотеки, - говорит Елена Александровна. - Нам
удалось очень быстро перестроиться ещё весной, во время самоизоляции.
Дистанционно мы проводили для детей самые различные мероприятия – видеочтения,
видеообзоры, беседы о выставках, встречи с детскими писателями, мастер-классы.
Дети присылали нам свои работы, фотографии и отклики на виртуальные выставки —
они были едва ли не самыми популярными мероприятиями... За весь этот период мы
получили огромное количество благодарностей от родителей, педагогов и учителей
за то, что через нашу страницу ВКонтакте мы заняли наших детей.
Огромную поддержку и библиотекарям, и детям в эти трудные
«карантинные» месяцы оказывали давние друзья библиотеки — детские писатели
Санкт-Петербурга. Они с готовностью откликнулись на просьбы сотрудников
записать для наших детей видеобеседы и ролики о новых книгах. По словам Елены
Кореневой, только за апрель и май на интернет-площадках детской библиотеки было
более 44 тысяч просмотров!
- Мы освоили платформу для видеоконференций Zoom и начали
проводить дистанционные встречи писателей со школьниками, - говорит Елена
Александровна. - Такие встречи у нас проходят в режиме диалога: дети
предварительно знакомятся с книгами, готовят вопросы и участвуют в беседе с
писателями.
В 2020 году Гатчинская детская библиотека реализовала два
проекта, посвящённые Великой Победе. Один из них - конкурс открыток «1418 дней
мужества» по итогам прочтения книг о войне. В рамках второго проекта «Память и
гордость в сердцах поколений» дети готовили видеопубликации и видеоролики.
Некоторые школьники приняли участие в открытом Всероссийском онлайн-фестивале
«Спасибо за Победу» телеканала «Победа», в сетевых акциях библиотек страны.
Традиционная Неделя детской книги в детской библиотеке в
этом году прошла даже дважды — в апреле, в виде книжного онлайн-марафона, и в
октябре, в режиме, близком к привычному, но с соблюдением всех необходимых мер
безопасности.
«Говорят, под Новый год...»
«Говорят, под Новый год что не пожелается, всё всегда
произойдёт, всё всегда сбывается...» - эти с детства знакомые всем строчки
Сергея Михалкова как нельзя лучше описывают то, что происходило в детской
библиотеке к концу 2020 года. Особенно если вспомнить их продолжение: «Нужно
только, говорят, приложить старания - не лениться, не зевать и иметь терпение».
К новогодним праздникам детская библиотека подготовилась
блестяще — во всех смыслах этого слова. И первыми об этом рассказали огромные
витринные окна, в которых появились необычные и очень привлекательные экспонаты
— новогодние игрушки, поделки и композиции, сделанные руками детей.
- В уходящем году большие новогодние елки были отменены, но
мы всё равно очень хотели сделать детям праздник, - говорит Елена Коренева. - И
поэтому даже в новогодние праздники, когда библиотека не работала, все желающие
могли подойти к нашим витринам и посмотреть эти замечательные выставки.
В декабре витрины детской библиотеки украсили сразу три
экспозиции. Одна из них - «Подарок Деду Морозу» - стала результатом городского
конкурса, организованного для детей центром досуга и развития «Акуна Матата».
Для второй выставки - «Приключения в зимнем лесу» - потрудились ребята из школы
№9 и воспитанники центра «Акуна Матата». Кстати, чудесный, очень атмосферный
кусочек этого «зимнего леса» с оленями был перенесен в читальный зал
библиотеки, поближе к новогодней ёлке, став замечательной фотозоной для всех
желающих.
Ещё одну выставку - «Фабрика Деда Мороза» - подготовил
районный Дом детского творчества. В неё вошли детские работы, представленные на
конкурс среди образовательных учреждений Гатчинского района.
Весь декабрь в детской библиотеке проходили видеочтения,
ставшие «страничками» Новогоднего книжного календаря. Сотрудники библиотеки
каждый день читали книги про Новый год, зимние сказки, рассказывали истории о
зимних путешествиях. Как говорит Елена Коренева, для Новогоднего календаря были
отобраны самые лучшие книги, и очень радует, что именно за ними дети с
родителями стали приходить в библиотеку.
Хоровод новогодних стихов
Традиция проводить в конце декабря детский литературный
праздник у ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и прочими сказочными персонажами
прочно прижилась в гатчинской детской библиотеке. Однако 2020 год всё изменил –
хороводы и ёлки оказались под запретом. Но сами дети не забыли о прекрасной
новогодней традиции — разучивать и читать стихи Дедушке Морозу под новогодней
ёлкой. И детская библиотека объявила в декабре акцию «Хоровод новогодних
стихов», в ходе которой каждый ребёнок мог выучить и прочитать стихотворение, а
взрослый – записать это выступление на видео.
Как признаются сотрудники детской библиотеки, такого
ошеломительного результата они не ждали: стихотворения Деду Морозу прислали 248
мальчиков и девочек от трех до одиннадцати лет! По их словам, Дед Мороз с
удовольствием просмотрел все видеоматериалы и просил передать всем ребятам
огромную благодарность за старание, искренность, новогоднее настроение, а
взрослых за то, что нашли интересные стихи, сделали костюмы, поставили настоящие
театральные номера.
Лучшие семнадцать работ Дед Мороз выбрал с большим трудом.
Победителям конкурса он отправил подарки и письма, а всем остальным мальчикам и
девочкам - письмо и видеопоздравление.
- Выбирать победителей из детской аудитории было невероятно
сложно: все дети искренни и прекрасны, - отметила помощница Деда Мороза,
сотрудница детской библиотеки Наталья Токарева. - Выражаем благодарность фонду
«Тёплый дом» и лично директору фонда, депутату городского Совета Ларисе
Павловне Калининой за подарки авторам лучших роликов.
Задача — не растерять детей
Планами на будущее, как, наверное, и все в наше время,
Елена Коренева делится с осторожным оптимизмом.
- Конечно, хочется вернуться к работе в прежнем формате, -
говорит она. - И всё же, признаем: нет худа без добра. За этот год к нашим
прежним наработкам добавились и многие другие - новые и интересные. Очень
большой популярностью пользуется YouTube-канал библиотеки, куда выкладывается
очень большое количество полезных и интересных видеоматериалов... У нас на
абонементе много читающих подростков. Наша задача — их не растерять, и мы их не
растеряем ни при каком раскладе. Потому что это очень важно. Это, пожалуй,
первоначальная задача нашего общества в плане перспективы его развития. Если
дети читают, значит, они о чём-то думают. Если они думают, они будут учиться и
дальше строить свою жизнь в правильном русле.
Есть у директора детской библиотеки ещё одна давняя и
заветная мечта — чтобы наконец осуществилась передача помещения детской
библиотеки городу.
- Мы остаёмся самой крупной детской библиотекой
Ленинградской области, - говорит Елена Коренева. - И хочется, чтобы это
помещение содержалось на должном уровне. В новом году я пожелала бы нашей
библиотеке ремонта, новых полов, замены витринных окон на более современные.
Такие замечательные выставки у нас проходят, и такие стёкла у нас, которые не
соответствуют уровню этих детских работ... А все остальные вопросы мы решим
сами!