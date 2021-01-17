Мечты и планы детской библиотеки

Виртуальное общение, открытки ко Дню Победы и Zoom

- Год был для нас очень непростым, поскольку он повлёк много изменений в работе библиотеки, - говорит Елена Александровна. - Нам удалось очень быстро перестроиться ещё весной, во время самоизоляции. Дистанционно мы проводили для детей самые различные мероприятия – видеочтения, видеообзоры, беседы о выставках, встречи с детскими писателями, мастер-классы. Дети присылали нам свои работы, фотографии и отклики на виртуальные выставки — они были едва ли не самыми популярными мероприятиями... За весь этот период мы получили огромное количество благодарностей от родителей, педагогов и учителей за то, что через нашу страницу ВКонтакте мы заняли наших детей.

Огромную поддержку и библиотекарям, и детям в эти трудные «карантинные» месяцы оказывали давние друзья библиотеки — детские писатели Санкт-Петербурга. Они с готовностью откликнулись на просьбы сотрудников записать для наших детей видеобеседы и ролики о новых книгах. По словам Елены Кореневой, только за апрель и май на интернет-площадках детской библиотеки было более 44 тысяч просмотров!

- Мы освоили платформу для видеоконференций Zoom и начали проводить дистанционные встречи писателей со школьниками, - говорит Елена Александровна. - Такие встречи у нас проходят в режиме диалога: дети предварительно знакомятся с книгами, готовят вопросы и участвуют в беседе с писателями.

В 2020 году Гатчинская детская библиотека реализовала два проекта, посвящённые Великой Победе. Один из них - конкурс открыток «1418 дней мужества» по итогам прочтения книг о войне. В рамках второго проекта «Память и гордость в сердцах поколений» дети готовили видеопубликации и видеоролики. Некоторые школьники приняли участие в открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу» телеканала «Победа», в сетевых акциях библиотек страны.

Традиционная Неделя детской книги в детской библиотеке в этом году прошла даже дважды — в апреле, в виде книжного онлайн-марафона, и в октябре, в режиме, близком к привычному, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«Говорят, под Новый год...»

«Говорят, под Новый год что не пожелается, всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается...» - эти с детства знакомые всем строчки Сергея Михалкова как нельзя лучше описывают то, что происходило в детской библиотеке к концу 2020 года. Особенно если вспомнить их продолжение: «Нужно только, говорят, приложить старания - не лениться, не зевать и иметь терпение».

К новогодним праздникам детская библиотека подготовилась блестяще — во всех смыслах этого слова. И первыми об этом рассказали огромные витринные окна, в которых появились необычные и очень привлекательные экспонаты — новогодние игрушки, поделки и композиции, сделанные руками детей.

- В уходящем году большие новогодние елки были отменены, но мы всё равно очень хотели сделать детям праздник, - говорит Елена Коренева. - И поэтому даже в новогодние праздники, когда библиотека не работала, все желающие могли подойти к нашим витринам и посмотреть эти замечательные выставки.

В декабре витрины детской библиотеки украсили сразу три экспозиции. Одна из них - «Подарок Деду Морозу» - стала результатом городского конкурса, организованного для детей центром досуга и развития «Акуна Матата». Для второй выставки - «Приключения в зимнем лесу» - потрудились ребята из школы №9 и воспитанники центра «Акуна Матата». Кстати, чудесный, очень атмосферный кусочек этого «зимнего леса» с оленями был перенесен в читальный зал библиотеки, поближе к новогодней ёлке, став замечательной фотозоной для всех желающих.

Ещё одну выставку - «Фабрика Деда Мороза» - подготовил районный Дом детского творчества. В неё вошли детские работы, представленные на конкурс среди образовательных учреждений Гатчинского района.

Весь декабрь в детской библиотеке проходили видеочтения, ставшие «страничками» Новогоднего книжного календаря. Сотрудники библиотеки каждый день читали книги про Новый год, зимние сказки, рассказывали истории о зимних путешествиях. Как говорит Елена Коренева, для Новогоднего календаря были отобраны самые лучшие книги, и очень радует, что именно за ними дети с родителями стали приходить в библиотеку.

Хоровод новогодних стихов

Традиция проводить в конце декабря детский литературный праздник у ёлки с Дедом Морозом, Снегурочкой и прочими сказочными персонажами прочно прижилась в гатчинской детской библиотеке. Однако 2020 год всё изменил – хороводы и ёлки оказались под запретом. Но сами дети не забыли о прекрасной новогодней традиции — разучивать и читать стихи Дедушке Морозу под новогодней ёлкой. И детская библиотека объявила в декабре акцию «Хоровод новогодних стихов», в ходе которой каждый ребёнок мог выучить и прочитать стихотворение, а взрослый – записать это выступление на видео.

Как признаются сотрудники детской библиотеки, такого ошеломительного результата они не ждали: стихотворения Деду Морозу прислали 248 мальчиков и девочек от трех до одиннадцати лет! По их словам, Дед Мороз с удовольствием просмотрел все видеоматериалы и просил передать всем ребятам огромную благодарность за старание, искренность, новогоднее настроение, а взрослых за то, что нашли интересные стихи, сделали костюмы, поставили настоящие театральные номера.

Лучшие семнадцать работ Дед Мороз выбрал с большим трудом. Победителям конкурса он отправил подарки и письма, а всем остальным мальчикам и девочкам - письмо и видеопоздравление.

- Выбирать победителей из детской аудитории было невероятно сложно: все дети искренни и прекрасны, - отметила помощница Деда Мороза, сотрудница детской библиотеки Наталья Токарева. - Выражаем благодарность фонду «Тёплый дом» и лично директору фонда, депутату городского Совета Ларисе Павловне Калининой за подарки авторам лучших роликов.

Задача — не растерять детей

Планами на будущее, как, наверное, и все в наше время, Елена Коренева делится с осторожным оптимизмом.

- Конечно, хочется вернуться к работе в прежнем формате, - говорит она. - И всё же, признаем: нет худа без добра. За этот год к нашим прежним наработкам добавились и многие другие - новые и интересные. Очень большой популярностью пользуется YouTube-канал библиотеки, куда выкладывается очень большое количество полезных и интересных видеоматериалов... У нас на абонементе много читающих подростков. Наша задача — их не растерять, и мы их не растеряем ни при каком раскладе. Потому что это очень важно. Это, пожалуй, первоначальная задача нашего общества в плане перспективы его развития. Если дети читают, значит, они о чём-то думают. Если они думают, они будут учиться и дальше строить свою жизнь в правильном русле.

Есть у директора детской библиотеки ещё одна давняя и заветная мечта — чтобы наконец осуществилась передача помещения детской библиотеки городу.

- Мы остаёмся самой крупной детской библиотекой Ленинградской области, - говорит Елена Коренева. - И хочется, чтобы это помещение содержалось на должном уровне. В новом году я пожелала бы нашей библиотеке ремонта, новых полов, замены витринных окон на более современные. Такие замечательные выставки у нас проходят, и такие стёкла у нас, которые не соответствуют уровню этих детских работ... А все остальные вопросы мы решим сами!



