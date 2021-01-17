Плановые отключения в Гатчинском районе - с понедельника 18 января

Плановые отключения в Гатчинском районе - с понедельника 18 января

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     17 Jan 2021

18.01.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Соболевского д. 24-30А; ул. 1-го Мая д. 38-48; ул. Лесная д. 1-12;

ул. Моховая д. 5-22; ул. Соболевского д. 1-22; ул. Ефимова д. 53, 56

 

18.01.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Нижегородская д. 1-17; ул. Зареченская д. 5А-38; ул. Симбирская д. 40-52; пер. Вологодский д. 1-5; ул. Ярославская д. 1-20; ул. Казанская д. 61-91;

ул. Новопроектируемая д. 1-5; ул. Тверская д. 1-31; ул. Новоселов д. 1-28;

ул. Самарская д. 29-51; ул. Казанская д. 51-64Б; ул. Хвалынская д. 7-19;

ул. Симбирская д. 64-72

 

18.01.21 с 09:30 до 15:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы

ул. Пушкина д. 2-68; ул. Советская д. 23-56; ул. Юного Ленинца д. 48-84

 

19.01.21 с 09:00 до 12.00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица

ул. Румянцева д. 1-37; пр-кт. Павловский д. 3, 10, 11, 16-36Б;

ул. Бакунина д. 21-74; пер. Центральный д. 1-6; пер. Майский д. 1-8;

пер. Ивановский д. 1-7; ул. Менделеева д. 29-106; пер. Лазо д. 1-20;

ул. Карла Маркса д. 3-9

 

19.01.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Железнодорожная д. 29-39; ул. Марата д. 19-46; пер. Гастелло д. 1-9;

ул. Фрунзе д. 1-22; ул. Фрунзе д. 17-29; ул. Белинского д. 13-25;

ул. Елизаветинская д. 1-8; ул. Менделеева д. 1-38; ул. Белинского д. 1-14

 

19.01.21 с 08:30 до 17:00

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы

ул. Песочная д. 1-26; пер. Лесной д. 1-9; пер. Совхозный д. 2-14; ул. Большая Ивановка д. 20-56; пер. Зеленый д. 2, 2А, 4Б; ул. Песочная д. 28-66;

пер. Солнечный д. 1-6

 

 

19.01.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский

ул. Заводская д. 2, 4, 7 к. 1, 9А; ул. Липовая аллея д. 2


20.01.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Карла Маркса д. 36-47; ул. Сосновая д. 1-5; ул. Карла Маркса д. 26-37;

ул. Владимирская д. 1-34; ул. Энгельса д. 13-50; ул. Белинского д. 46-61;

ул. Елизаветинская д. 11-40; ул. Матвеевская д. 1-4

 

20.01.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица      

пр-кт. Мельничный д. 1-81; ул. Лейтенанта Шмидта д. 4-37; садоводство "Княжеская Долина"

 

20.01.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский

ул. Липовая аллея д. 3-8; ул. 123-й Дивизии д. 1, 9; ул. Подгорная д. 1-13

 

20.01.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский

пер. Боровичный д. 1-9; пер. Елизаветинский д. 1-9; ул. Толмачева д. 70-100

 

20.01.21 с 10.00 до 12.00

г. Гатчина

ул. Соборная д. 26

 

21.01.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Гоголя д. 1-24; ул. Льва Толстого д. 32, 33, 34, 38, 39; пр-кт. Коммунальный д. 15-72; ул. 1-ый Овраг д. 1-4; пр-кт. Крылова д. 1-16; Детский лагерь "Маяк"; Котельная; Детский лагерь "Ювента"

 

21.01.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Карла Маркса д. 4-9; ул. Бакунина д. 1-10, 24-30; ул. Набережная д. 20

 

 

 22.01.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Рошаля д. 1-15; пр-кт. Энгельса д. 45-64; ул. Правды д. 1-10;

ул. Матвеевская д. 4А-9А; пер. Дорожный д. 1-15

 

22.01.21 с 09:00 до 15:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Вольская д. 1-24; ул. Симбирская д. 24-32; ул. Зареченская д. 1-10А;

ул. Самарская д. 19-42

 

 

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