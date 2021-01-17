Плановые отключения в Гатчинском районе - с понедельника 18 января

18.01.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Соболевского д. 24-30А;
ул. 1-го Мая д. 38-48; ул. Лесная д. 1-12;
ул. Моховая д. 5-22; ул.
Соболевского д. 1-22; ул. Ефимова д. 53, 56
18.01.21 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Нижегородская д. 1-17; ул. Зареченская д. 5А-38;
ул. Симбирская д. 40-52; пер. Вологодский д. 1-5; ул. Ярославская д. 1-20; ул.
Казанская д. 61-91;
ул. Новопроектируемая д. 1-5; ул. Тверская д. 1-31;
ул. Новоселов д. 1-28;
ул. Самарская д. 29-51; ул. Казанская д. 51-64Б; ул.
Хвалынская д. 7-19;
ул. Симбирская д. 64-72
18.01.21 с 09:30 до 15:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы
ул. Пушкина д. 2-68; ул. Советская д. 23-56; ул. Юного
Ленинца д. 48-84
19.01.21 с 09:00 до 12.00
пгт. Вырица
ул. Румянцева д. 1-37; пр-кт. Павловский д. 3, 10, 11,
16-36Б;
ул. Бакунина д. 21-74; пер. Центральный д. 1-6; пер.
Майский д. 1-8;
пер. Ивановский д. 1-7; ул. Менделеева д. 29-106; пер.
Лазо д. 1-20;
ул. Карла Маркса д. 3-9
19.01.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Железнодорожная д. 29-39; ул. Марата д. 19-46;
пер. Гастелло д. 1-9;
ул. Фрунзе д. 1-22; ул. Фрунзе д. 17-29; ул.
Белинского д. 13-25;
ул. Елизаветинская д. 1-8; ул. Менделеева д. 1-38; ул.
Белинского д. 1-14
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы
ул. Песочная д. 1-26; пер. Лесной д. 1-9; пер.
Совхозный д. 2-14; ул. Большая Ивановка д. 20-56; пер. Зеленый д. 2, 2А, 4Б;
ул. Песочная д. 28-66;
пер. Солнечный д. 1-6
19.01.21 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский
ул. Заводская д. 2, 4, 7 к. 1, 9А; ул. Липовая аллея
д. 2
20.01.21 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Карла Маркса д. 36-47; ул. Сосновая д. 1-5; ул.
Карла Маркса д. 26-37;
ул. Владимирская д. 1-34; ул. Энгельса д. 13-50; ул.
Белинского д. 46-61;
ул. Елизаветинская д. 11-40; ул. Матвеевская д. 1-4
20.01.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
пр-кт. Мельничный д. 1-81; ул. Лейтенанта Шмидта д.
4-37; садоводство "Княжеская Долина"
20.01.21 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский
ул. Липовая аллея д. 3-8; ул. 123-й Дивизии д. 1, 9;
ул. Подгорная д. 1-13
20.01.21 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский
пер. Боровичный д. 1-9; пер. Елизаветинский д. 1-9;
ул. Толмачева д. 70-100
20.01.21 с 10.00 до 12.00
г. Гатчина
ул. Соборная д. 26
21.01.21 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Гоголя д. 1-24; ул. Льва Толстого д. 32, 33, 34,
38, 39; пр-кт. Коммунальный д. 15-72; ул. 1-ый Овраг д. 1-4; пр-кт. Крылова д.
1-16; Детский лагерь "Маяк"; Котельная; Детский лагерь
"Ювента"
21.01.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Карла Маркса д. 4-9; ул. Бакунина д. 1-10, 24-30;
ул. Набережная д. 20
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Рошаля д. 1-15; пр-кт. Энгельса д. 45-64; ул.
Правды д. 1-10;
ул. Матвеевская д. 4А-9А; пер. Дорожный д. 1-15
22.01.21 с 09:00 до 15:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Вольская д. 1-24; ул. Симбирская д. 24-32; ул.
Зареченская д. 1-10А;
ул. Самарская д. 19-42