19 января Гатчинский район останется без света

19.01.21 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Румянцева д. 1-37;
пр-кт. Павловский д. 3, 10, 11, 16-36Б;
ул. Бакунина д. 21-74;
пер. Центральный д. 1-6;
пер. Майский д. 1-8;
пер. Ивановский д. 1-7;
ул. Менделеева д. 29-106;
пер. Лазо д. 1-20;
ул. Карла Маркса д. 3-9.
19.01.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Железнодорожная д. 29-39;
ул. Марата д. 19-46;
пер. Гастелло д. 1-9;
ул. Фрунзе д. 1-22;
ул. Фрунзе д. 17-29;
ул. Белинского д. 13-25;
ул. Елизаветинская д. 1-8;
ул. Менделеева д. 1-38;
ул. Белинского д. 1-14.
19.01.21 с 08:30 до 17:00
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы
ул. Песочная д. 1-26;
пер. Лесной д. 1-9;
пер. Совхозный д. 2-14;
ул. Большая Ивановка д. 20-56;
пер. Зеленый д. 2, 2А, 4Б;
ул. Песочная д. 28-66;
пер. Солнечный д. 1-6.
19.01.21 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский
ул. Заводская д. 2, 4, 7 к. 1, 9А;
ул. Липовая аллея д. 2.
20.01.21 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Карла Маркса д. 36-47;
ул. Сосновая д. 1-5;
ул. Карла Маркса д. 26-37;
ул. Владимирская д. 1-34;
ул. Энгельса д. 13-50;
ул. Белинского д. 46-61;
ул. Елизаветинская д. 11-40;
ул. Матвеевская д. 1-4.
20.01.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
пр-кт. Мельничный д. 1-81;
ул. Лейтенанта Шмидта д. 4-37;
садоводство "Княжеская
Долина".
20.01.21 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский
ул. Липовая аллея д. 3-8;
ул. 123-й Дивизии д. 1, 9;
ул. Подгорная д. 1-13.
20.01.21 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский
пер. Боровичный д. 1-9;
пер. Елизаветинский д. 1-9;
ул. Толмачева д. 70-100.
20.01.21 с 10:00 до 12:00
г. Гатчина, ул. Соборная д. 26
21.01.21 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Гоголя д. 1-24;
ул. Льва Толстого д. 32, 33, 34, 38, 39;
пр-кт. Коммунальный д. 15-72;
ул. 1-ый Овраг д. 1-4;
пр-кт. Крылова д. 1-16;
Детский лагерь "Маяк";
Котельная; Детский лагерь "Ювента".
21.01.21 с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Карла Маркса д. 4-9;
ул. Бакунина д. 1-10, 24-30;
ул. Набережная д. 20.
22.01.21 с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Рошаля д. 1-15;
пр-кт. Энгельса д. 45-64;
ул. Правды д. 1-10;
ул. Матвеевская д. 4А-9А;
пер. Дорожный д. 1-15.
22.01.21 с 09:00 до 15:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица
ул. Вольская д. 1-24;
ул. Симбирская д. 24-32;
ул. Зареченская д. 1-10А;
ул. Самарская д. 19-42.