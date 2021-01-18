19 января Гатчинский район останется без света

19 января Гатчинский район останется без света

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     18 Jan 2021

19.01.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Румянцева д. 1-37;

пр-кт. Павловский д. 3, 10, 11, 16-36Б;

ул. Бакунина д. 21-74;

пер. Центральный д. 1-6;

пер. Майский д. 1-8;

пер. Ивановский д. 1-7;

ул. Менделеева д. 29-106;

пер. Лазо д. 1-20;

ул. Карла Маркса д. 3-9.

 

19.01.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Железнодорожная д. 29-39;

ул. Марата д. 19-46;

пер. Гастелло д. 1-9;

ул. Фрунзе д. 1-22;

ул. Фрунзе д. 17-29;

ул. Белинского д. 13-25;

ул. Елизаветинская д. 1-8;

ул. Менделеева д. 1-38;

ул. Белинского д. 1-14.

 

19.01.21 с 08:30 до 17:00

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы

ул. Песочная д. 1-26;

пер. Лесной д. 1-9;

пер. Совхозный д. 2-14;

ул. Большая Ивановка д. 20-56;

пер. Зеленый д. 2, 2А, 4Б;

ул. Песочная д. 28-66;

пер. Солнечный д. 1-6.

 

 

19.01.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский

ул. Заводская д. 2, 4, 7 к. 1, 9А;

ул. Липовая аллея д. 2.


20.01.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Карла Маркса д. 36-47;

ул. Сосновая д. 1-5;

ул. Карла Маркса д. 26-37;

ул. Владимирская д. 1-34;

ул. Энгельса д. 13-50;

ул. Белинского д. 46-61;

ул. Елизаветинская д. 11-40;

ул. Матвеевская д. 1-4.

 

20.01.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица     

пр-кт. Мельничный д. 1-81;

ул. Лейтенанта Шмидта д. 4-37;

садоводство "Княжеская Долина".

 

20.01.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский

ул. Липовая аллея д. 3-8;

ул. 123-й Дивизии д. 1, 9;

ул. Подгорная д. 1-13.

 

20.01.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский

пер. Боровичный д. 1-9;

пер. Елизаветинский д. 1-9;

ул. Толмачева д. 70-100.

 

20.01.21 с 10:00 до 12:00

г. Гатчина, ул. Соборная д. 26

 

21.01.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Гоголя д. 1-24;

ул. Льва Толстого д. 32, 33, 34, 38, 39;

пр-кт. Коммунальный д. 15-72;

ул. 1-ый Овраг д. 1-4;

пр-кт. Крылова д. 1-16;

Детский лагерь "Маяк"; Котельная; Детский лагерь "Ювента".

 

21.01.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Карла Маркса д. 4-9;

ул. Бакунина д. 1-10, 24-30;

ул. Набережная д. 20.

 

22.01.21 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Рошаля д. 1-15;

пр-кт. Энгельса д. 45-64;

ул. Правды д. 1-10;

ул. Матвеевская д. 4А-9А;

пер. Дорожный д. 1-15.

 

22.01.21 с 09:00 до 15:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Вольская д. 1-24;

ул. Симбирская д. 24-32;

ул. Зареченская д. 1-10А;

ул. Самарская д. 19-42.

 

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