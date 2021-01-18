Агата из Гатчины – первенец 2021 года - принимает подарки

Первая родившаяся
в наступившем году жительница города Гатчины появилась на свет 1 января в 22.50
в Гатчинском перинатальном центре. Ее вес 2,9 кг, рост 50 см. Мама малышки, Екатерина Валерьевна,
работает главным менеджером в лизинговой кампании, а папа, Вячеслав Алексеевич,
– инженер ПТО в строительной организации. Агата второй ребенок в семье, сестренке
Василисе 3,5 года.
Праздничная встреча со счастливой семьей произошла 15 января во
время прогулки во дворе на улице Рощинской.
- Сердечно поздравляем вас с рождением
девочки. Это замечательное событие в вашей дружной семье, которое только
укрепит и приумножит вашу любовь и тепло. От имени руководителей Гатчинского
района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим желаем вам и вашим девочкам крепкого
здоровья, счастья быть любящими родителями, взаимопонимания и поддержки друг
друга, - обратился к родителям первый заместитель главы администрации Гатчинского
района Сергей Голованов.
К
поздравлениям также присоединилась заместитель главы администрации по местному
самоуправлению Ольга Мясникова.
Родители
Агаты сказали, что отмечать два праздника – день рождения дочери и Новый
год - они не планировали. Конечно,
хотелось праздновать их по отдельности, и рассчитывали, что радостное
пополнение семьи произойдет чуть позже. Но Агата решила по-своему! И вот ей уже
15 дней, и во время прогулки из коляски слышан ее звонкий командный голосок.
Сергей
Голованов расспросил, нужна ли какая-то помощь, ходит ли в садик сестренка
Агаты. Оказавшись в центре внимания вместе с сестрой, бойкая Василиса с
радостью презентовала и свой детский сад, и группу, и любимых воспитателей.
От
администрации родителям Екатерине и Вячеславу вручили подарок - сертификат в
детский магазин. В этом году сумма сертификата была значительно увеличена и
составила 50 тысяч рублей. Старшей сестренке Агаты – трехлетней Василисе тоже
передали новогодний подарок.
Традиции
поздравлять каждый год первенцев в Гатчинском районе существует с начала 2000-х
годов. Интересно, что за все это время первенцами были в основном девочки и
только два мальчика – в 2012 и 2020 годах. Два раза в 2012 и 2019 годах
первенцы появлялись на свет только 2 и 3 января соответственно. До трехлетнего
возраста первенцев поздравляют с днем рождения и дарят подарки от администрации
Гатчинского района.