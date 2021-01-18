Агата из Гатчины – первенец 2021 года - принимает подарки

Агата из Гатчины – первенец 2021 года - принимает подарки

Первого января на свет появилась девочка Агата - она стала первой жительницей Гатчинского района, родившейся в 2021 году. Поздравить родителей первенца года приехали представители администрации Гатчинского района.

Рубрики : Общество     18 Jan 2021

Первая родившаяся в наступившем году жительница города Гатчины появилась на свет 1 января в 22.50 в Гатчинском перинатальном центре. Ее вес 2,9 кг, рост 50 см. Мама малышки, Екатерина Валерьевна, работает главным менеджером в лизинговой кампании, а папа, Вячеслав Алексеевич, – инженер ПТО в строительной организации. Агата второй ребенок в семье, сестренке Василисе 3,5 года. 

 Праздничная встреча  со счастливой семьей произошла 15 января во время прогулки во дворе на улице Рощинской.

 - Сердечно поздравляем вас с рождением девочки. Это замечательное событие в вашей дружной семье, которое только укрепит и приумножит вашу любовь и тепло. От имени руководителей Гатчинского района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим желаем вам и вашим девочкам крепкого здоровья, счастья быть любящими родителями, взаимопонимания и поддержки друг друга, - обратился к родителям первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов.

К поздравлениям также присоединилась заместитель главы администрации по местному самоуправлению Ольга Мясникова.

Родители Агаты сказали, что отмечать два праздника – день рождения дочери и Новый год  - они не планировали. Конечно, хотелось праздновать их по отдельности, и рассчитывали, что радостное пополнение семьи произойдет чуть позже. Но Агата решила по-своему! И вот ей уже 15 дней, и во время прогулки из коляски слышан ее звонкий командный голосок.

Сергей Голованов расспросил, нужна ли какая-то помощь, ходит ли в садик сестренка Агаты. Оказавшись в центре внимания вместе с сестрой, бойкая Василиса с радостью презентовала и свой детский сад, и группу, и любимых воспитателей.

От администрации родителям Екатерине и Вячеславу вручили подарок - сертификат в детский магазин. В этом году сумма сертификата была значительно увеличена и составила 50 тысяч рублей. Старшей сестренке Агаты – трехлетней Василисе тоже передали новогодний подарок.

Традиции поздравлять каждый год первенцев в Гатчинском районе существует с начала 2000-х годов. Интересно, что за все это время первенцами были в основном девочки и только два мальчика – в 2012 и 2020 годах. Два раза в 2012 и 2019 годах первенцы появлялись на свет только 2 и 3 января соответственно. До трехлетнего возраста первенцев поздравляют с днем рождения и дарят подарки от администрации Гатчинского района.


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