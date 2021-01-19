Авария с пострадавшими

17-го января на 8-м километре автодороги Гатчина – Ополье 48-летняя жительница Красносельского района Петербурга Елена К., находившаяся за рулем автомашины Kia Soul и двигавшаяся в сторону Войсковиц, при неустановленных обстоятельствах не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с микроавтобусом Ford Transit под управлением 50-летней жительницы Волосовского района.

В аварии больше пострадала дама, управлявшая легковым автомобилем: с сочетанной травмой в тяжелом состоянии Елена К. помещена в реанимацию Гатчинской больницы. Вторая пострадавшая с переломами ребер и ушибами в удовлетворительном состоянии отправилась домой.