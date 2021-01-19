Авария с пострадавшими

17-го января на 8-м километре автодороги Гатчина –
Ополье 48-летняя жительница Красносельского района Петербурга Елена К., находившаяся
за рулем автомашины Kia Soul и двигавшаяся в сторону Войсковиц, при
неустановленных обстоятельствах не справилась с управлением и выехала на
встречную полосу. Произошло столкновение с микроавтобусом Ford Transit под управлением
50-летней жительницы Волосовского района.
В аварии больше пострадала дама, управлявшая легковым
автомобилем: с сочетанной травмой в тяжелом состоянии Елена К. помещена в
реанимацию Гатчинской больницы. Вторая пострадавшая с переломами ребер и
ушибами в удовлетворительном состоянии отправилась домой.