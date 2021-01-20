Дорожники проверят качество асфальта на дорогах Ленинградской области

Эти ГОСТы предполагают, в том числе, переход дорожной отрасли России на повсеместное использование метода объемного проектирования (т.н. «Суперпейв» и «Евроасфальт»). Он предусматривает отказ от унифицированного подхода к разработке асфальтобетонных смесей и переход к подбору компонентов покрытия и вяжущего компонента, исходя из климатических и нагрузочных параметров каждой конкретной дороги.

Для проверки используются специальные приборы, среди которых вращательный уплотнитель — гиратор (на смесь воздействует вращательно-сдвиговая и вертикальная нагрузка), вальцовый уплотнитель (моделирует работу катка), установка для образования колеи на воде и воздухе (по гамбургскому методу) и универсальный тестер по Маршаллу (образцы асфальта подвергаются сильной ударной нагрузке).

Новое оборудование было поставлено «Ленавтодором» для проверки качества ремонтных работ на региональных дорогах Ленинградской области.

В весенне-летний сезон этого года дорожники Ленинградской области планируют обновить свыше ста километров региональных трасс, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.