Дорожники проверят качество асфальта на дорогах Ленинградской области

Эти ГОСТы предполагают, в
том числе, переход дорожной отрасли России на повсеместное использование метода
объемного проектирования (т.н. «Суперпейв» и «Евроасфальт»). Он предусматривает
отказ от унифицированного подхода к разработке асфальтобетонных смесей и
переход к подбору компонентов покрытия и вяжущего компонента, исходя из
климатических и нагрузочных параметров каждой конкретной дороги.
Для проверки используются
специальные приборы, среди которых вращательный уплотнитель — гиратор (на смесь
воздействует вращательно-сдвиговая и вертикальная нагрузка), вальцовый
уплотнитель (моделирует работу катка), установка для образования колеи на воде
и воздухе (по гамбургскому методу) и универсальный тестер по Маршаллу (образцы
асфальта подвергаются сильной ударной нагрузке).
Новое оборудование было
поставлено «Ленавтодором» для проверки качества ремонтных работ на региональных
дорогах Ленинградской области.
В весенне-летний сезон
этого года дорожники Ленинградской области планируют обновить свыше ста
километров региональных трасс, сообщает пресс-служба губернатора и
правительства Ленинградской области.