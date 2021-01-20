Конфликт в магазине Гатчины

18
января в 14.26 наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной
охраны по Гатчинскому району задержал гражданина, после общения с которым работница
магазина обратилась за медицинской помощью в травмпункт.
Продавец
магазина на улице Чкалова в Гатчине заметила гражданина, который хотел
совершить мелкое хищение товара. Она предприняла попытку остановить его, однако
правонарушитель начал вести себя несдержанно, а затем попытался ударить
работницу. Увернувшись от удара, она потеряла равновесие и упала, в результате
чего повредила руку.
Персонал магазина сразу же нажал кнопку
тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд
вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, а
затем передали его сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения
обстоятельств.
По
материалам пресс-службы ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»