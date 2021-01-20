Конфликт в магазине Гатчины

18 января в 14.26 наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району задержал гражданина, после общения с которым работница магазина обратилась за медицинской помощью в травмпункт.

Продавец магазина на улице Чкалова в Гатчине заметила гражданина, который хотел совершить мелкое хищение товара. Она предприняла попытку остановить его, однако правонарушитель начал вести себя несдержанно, а затем попытался ударить работницу. Увернувшись от удара, она потеряла равновесие и упала, в результате чего повредила руку.

Персонал магазина сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, а затем передали его сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения обстоятельств.

По материалам пресс-службы ФГКУ «УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО»