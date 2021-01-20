Новые случаи заболевания коронавирусом

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 22 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+11)

- п. Сиверский (+1)

- д. Батово (+1)

- п. Терволово (+2)

- г. Коммунар (+1)

- д. Большие Колпаны (+1)

- д. Реболово (+1)

- д. Старосиверская (+2)

- д. Нижняя (+1)

- п. Прибытково (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 4 266 человек, 3 818 из их числа – 89,5 % - выздоровели. Скончались 54 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 20 января коронавирусная инфекция диагностирована у 28 262 человек, 24 770 человека поправился, 336 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 87,6 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1771 человек (выздоровели 1570),

- г. Коммунар – 271 человек (выздоровели 257),

- п. Сиверский – 241 человек (выздоровели 223),

- п. Вырица – 217 человек (выздоровели 201),

- п. Тайцы – 129 человек (выздоровели 125),

- п. Новый Свет – 122 человека (выздоровели 114),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (все выздоровели)

- д. Малое Верево – 79 человек (выздоровели 70),

- д. Большие Колпаны – 76 человека (выздоровели 66),

- с. Никольское – 68 человек (выздоровели 67),

- п. Дружная Горка – 67 человек (выздоровели 62),

- п. Пудость – 66 человек (выздоровели 63),

- п. Войсковицы – 51 человек (выздоровели 47),

- д. Новый Учхоз – 41 человек (выздоровели 40),

- д. Сяськелево – 41 человек (выздоровели 36),

- п. Терволово – 41 человек (выздоровели 37),

- д. Лампово – 38 человек (выздоровели 36),

- д. Малые Колпаны – 37 человек (выздоровели 35),

- п. Семрино – 36 человек (выздоровели 27),

- п. Елизаветино – 30 человек (выздоровели 27),

- д. Белогорка – 24 человека (выздоровели 21),

- п. Лукаши – 23 человека (выздоровели 19),

- д. Большое Рейзино – 22 человека (выздоровели 20),

- д. Пудомяги – 22 человека (выздоровели 21),

- п. Кобралово – 22 человека (выздоровели 20),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 19),

- с. Рождествено – 20 человек (выздоровели 19),

- д. Мины – 20 человек (выздоровели 12),

- д. Жабино – 19 человек (выздоровели 14),

- п. Сусанино – 18 человек (выздоровели 14),

- п. Высокоключевой – 17 человек (выздоровели 16),

- п. Суйда – 16 человек (все выздоровели),

- д. Покровская – 14 человек (выздоровели 13),

- п. Торфяное – 14 человек (выздоровели 11),

- п. Дружноселье – 11 человек (выздоровели 9),

- д. Монделево – 10 человек (все выздоровели),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Пустошка – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Куровицы - 10 человек (выздоровели 9),

- д. Сокколово – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Нижняя – 10 человек (выздоровели 7),

- д. Вайя – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Вайялово – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Меньково – 8 человек (все выздоровели),

- д. Большое Верево – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Парицы – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Выра – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Даймище – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Корпиково, д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Александровка, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Черново, д. Тойворово, д. Новосиверская, п. Пригородный, д. Горки (Веревское СП) – по 7 человек,

- д. Ивановка (Пудостьское), д. Старицы, д. Ляды, д. Покровка, д. Химози – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, п. Борницкий Лес, д. Большево, с. Орлино – по 5 человек,

- д. Тяглино, п. Торфопредприятие, д. Межно, д. Антелево, д. Руссолово, д. Чаща, п. Прибытково – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Остров, д. Холоповицы, п. Карташевская, д. Никольское, п. Новинка, п. Дивенский, д. Петрово, д. Новые Черницы, п. Кобринское, д. Кобрино, д. Реболово – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Алексеевка, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Истинка, д. Малые Тайцы, д. Старые Низковицы, д. Смольково, д. Старое Хинколово, д. Тихвинка, с. Воскресенское, д. Вохоново, д. Новая (Елизаветинское поселение), д. Лядино, д. Саванкюля – по 2 человека,

- д. Карстолово, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, д. Малая Ивановка, массив «Ухта», д. Сабры, д. Воцко, д. Нестерково, д. Горки (Вырицкое поселение), д. Новая (Таицое поселение), д. Корписалово, д. Дони, д. Скворицы - по 1 человеку.