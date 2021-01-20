Рукопашный бой принес награды

В первый день боролись спортсмены 8-11 лет. Копилка «Ярса» пополнилась пятью золотыми медалями, которые завоевали Тимур Каргинов, Дарья Кильдеева, Анатолий Полищук, Егор Коршунов и Никита Понкратов. На втором месте – Павел Глуханов и Мира Влас. Бронзовые медали получили Дмитрий Завражин, Елисей Осокин, Егор Кочнов, Семен Кураков, Степан Никитченко, Михаил Тригуб и Иван Полюхович.

Во второй день соревнований выступали юноши 12-17 лет. Первое место в своих возрастных группах заняли Даниил Волвенкин, Роман Гасенин, Денис Горбатов, Никита Ермоленко, Александр Требунских и Александр Окунев. На втором месте – Александр Агалаков, Виктор Мохов, Богдан Стенарь, Егор Коршунов. Бронзу присудили Владиславу Горбунову, Тамерлану Гумерову, Георгию Икаеву, Олегу Фёдорову.