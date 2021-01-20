Рукопашный бой принес награды

В первый день боролись
спортсмены 8-11 лет. Копилка «Ярса»
пополнилась пятью золотыми медалями, которые завоевали Тимур Каргинов, Дарья
Кильдеева, Анатолий Полищук, Егор Коршунов и Никита Понкратов. На втором месте
– Павел Глуханов и Мира Влас. Бронзовые медали получили Дмитрий Завражин,
Елисей Осокин, Егор Кочнов, Семен Кураков, Степан Никитченко, Михаил Тригуб и
Иван Полюхович.
Во второй день
соревнований выступали юноши 12-17 лет. Первое место в своих возрастных группах
заняли Даниил Волвенкин, Роман Гасенин, Денис Горбатов, Никита Ермоленко,
Александр Требунских и Александр Окунев. На втором месте – Александр Агалаков,
Виктор Мохов, Богдан Стенарь, Егор Коршунов. Бронзу присудили Владиславу
Горбунову, Тамерлану Гумерову, Георгию Икаеву, Олегу Фёдорову.