Рукопашный бой принес награды

Рукопашный бой принес награды

Воспитанники клуба единоборств «Ярс» города Гатчины приняли участие в областных соревнованиях по рукопашному бою и за два дня завоевали большое количество медалей.

Рубрики : Спорт     20 Jan 2021

В первый день боролись спортсмены 8-11 лет. Копилка  «Ярса» пополнилась пятью золотыми медалями, которые завоевали Тимур Каргинов, Дарья Кильдеева, Анатолий Полищук, Егор Коршунов и Никита Понкратов. На втором месте – Павел Глуханов и Мира Влас. Бронзовые медали получили Дмитрий Завражин, Елисей Осокин, Егор Кочнов, Семен Кураков, Степан Никитченко, Михаил Тригуб и Иван Полюхович.

Во второй день соревнований выступали юноши 12-17 лет. Первое место в своих возрастных группах заняли Даниил Волвенкин, Роман Гасенин, Денис Горбатов, Никита Ермоленко, Александр Требунских и Александр Окунев. На втором месте – Александр Агалаков, Виктор Мохов, Богдан Стенарь, Егор Коршунов. Бронзу присудили Владиславу Горбунову, Тамерлану Гумерову, Георгию Икаеву, Олегу Фёдорову.

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