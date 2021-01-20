Тяжкая статья за 3 бутылки виски

15-го января в Гатчине в магазине «Пятерочка» на ул. К. Подрядчикова молодой человек похитил виски на 3000 рублей. Взял с прилавка три бутылки Jim Beam и понес мимо кассы. Преступник уже покидал магазин, когда его заметил охранник – стал догонять и кричать: «Остановись!» Не тут-то было. Когда его все-таки схватили, вор двинул охранника кулаком в лицо, после чего и был задержан.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Задержанный – 23-летний житель Пудости Владислав Р., не работающий, уже был судим за незаконное хранение наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на грабеж. Довести преступный умысел до конца гражданин Р. не смог по независящим от него обстоятельствам. Грабителя поместили в изолятор временного содержания.