Тяжкая статья за 3 бутылки виски

15-го января в Гатчине в
магазине «Пятерочка» на ул. К. Подрядчикова молодой человек похитил виски на
3000 рублей. Взял с прилавка три бутылки Jim Beam и понес мимо кассы.
Преступник уже покидал магазин, когда его заметил охранник – стал догонять и
кричать: «Остановись!» Не тут-то было. Когда его все-таки схватили, вор двинул
охранника кулаком в лицо, после чего и был задержан.
На место происшествия
прибыла следственно-оперативная группа. Задержанный – 23-летний житель Пудости
Владислав Р., не работающий, уже был судим за незаконное хранение наркотиков. В
отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на грабеж. Довести
преступный умысел до конца гражданин Р. не смог по независящим от него
обстоятельствам. Грабителя поместили в изолятор временного содержания.