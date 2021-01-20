В Сусанино в огне погиб мужчина

13 января в Вырице на улице Боровой в
цокольном этаже частного дома выгорел бытовой мусор на площади 10 кв. метров.
Причина пожара устанавливается.
В тот же день в Гатчине на улице Гагарина
в подвале многоквартирного жилого дома, в результате несоблюдения техники
безопасности при проведении огневых работ, сгорела детская коляска и «ватрушка».
14 января в садоводстве «Зайцево»
одноимённого массива в частной бане выгорело помещение парной. Аналогичный
случай произошёл на следующий день в посёлке Тайцы. Проводится проверка
15 января в Терволово в частном доме на 2
семьи выгорела кровля. В посёлке Сиверский частный дом выгорел полностью. Проводятся проверки.
16 января в садоводстве «Пудость» сгорел
дачный дом. Предварительно, причина пожара – замыкание электропроводки.
В посёлке Сусанино сгорел частный дом. На месте пожара
обнаружен сильно обгоревший труп мужчины. Личность погибшего и обстоятельства
случившегося устанавливаются.
16 января в садоводстве «Магистраль»
массива «Кобралово» сгорел дачный дом, пострадала женщина 1947 года рождения.
18 января в деревне Выра сгорел частный
жилой дом. Со слов хозяина, он находился у себя дома, включил конвекционный
обогреватель и лёг спать. Проснулся от того, что горела кровать и печка.
Мужчина попытался потушить огонь самостоятельно, однако, огонь быстро распространился
по дому. В результате дом выгорел полностью.
19 января в садоводстве «Мостовик»
массива «Тайцы» сгорел дачный дом.
ОНДиПР Гатчинского района