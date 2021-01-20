В Сусанино в огне погиб мужчина

В Сусанино в огне погиб мужчина

С 12 по 19 января на территории Гатчинского района произошло 16 пожаров, один человек погиб.

Рубрики : Происшествия     20 Jan 2021

     13 января в Вырице на улице Боровой в цокольном этаже частного дома выгорел бытовой мусор на площади 10 кв. метров. Причина пожара устанавливается.

     В тот же день в Гатчине на улице Гагарина в подвале многоквартирного жилого дома, в результате несоблюдения техники безопасности при проведении огневых работ, сгорела детская коляска и «ватрушка».

     14 января в садоводстве «Зайцево» одноимённого массива в частной бане выгорело помещение парной. Аналогичный случай произошёл на следующий день в посёлке Тайцы. Проводится проверка

     15 января в Терволово в частном доме на 2 семьи выгорела кровля.  В посёлке Сиверский частный дом выгорел полностью. Проводятся проверки.

     16 января в садоводстве «Пудость» сгорел дачный дом. Предварительно, причина пожара – замыкание электропроводки.

      В посёлке Сусанино сгорел частный дом. На месте пожара обнаружен сильно обгоревший труп мужчины. Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.

      16 января в садоводстве «Магистраль» массива «Кобралово» сгорел дачный дом, пострадала женщина 1947 года рождения.

       18 января в деревне Выра сгорел частный жилой дом. Со слов хозяина, он находился у себя дома, включил конвекционный обогреватель и лёг спать. Проснулся от того, что горела кровать и печка. Мужчина попытался потушить огонь самостоятельно, однако, огонь быстро распространился по дому. В результате дом выгорел полностью.

        19 января в садоводстве «Мостовик» массива «Тайцы» сгорел дачный дом.

     ОНДиПР Гатчинского района

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