Обратная связь с жителями области

Сообщить о неработающем фонаре, яме на дороге или неубранном снеге теперь можно через ПОС – платформу обратной связи. На сайтах профильных ведомств и муниципалитетов размещены специальные баннеры, при нажатии на которые открывается форма обращения. Такая же возможность есть и на портале Госуслуги. В ближайшие дни регион будет подключен к мобильному приложению Госуслуги.ПОС.

Для подачи сообщения необходимо быть зарегистрированным пользователем Госуслуг, в форме для обращений указать суть проблемы и территориальную принадлежность. После отправки сообщения оно попадает в профильное ведомство. Следить за качеством ответов и осуществлять маршрутизацию внутри системы будет комитет общественных коммуникаций Ленинградской области и сотрудники Центра управления регионом. В то же время сами заявители смогут оценить качество ответа через Госуслуги.

Ранее в регионе была внедрена система «Инцидент-менеджмент», благодаря которой у всех органов исполнительной власти и муниципальных районов появились аккаунты в соцсетях, а руководители получили возможность узнавать о том, что волнует жителей, из первых уст. Система сама «вылавливает» вопросы в сети Интернет и направляет их для дальнейшей маршрутизации сотрудникам. С апреля 2020 года в систему «Инцидент-менеджмент» поступило 22574 сообщения, на все даны ответы. Среднее время ответа составило 5 часов 58 минут.

Самым востребованным каналом связи остается Инстаграм губернатора Ленинградской области. За 2020 год в личные сообщения главе региона написали 22269 раз.