Обратная связь с жителями области

Сообщить о неработающем
фонаре, яме на дороге или неубранном снеге теперь можно через ПОС – платформу
обратной связи. На сайтах профильных ведомств и муниципалитетов размещены
специальные баннеры, при нажатии на которые открывается форма обращения. Такая
же возможность есть и на портале Госуслуги. В ближайшие дни регион будет
подключен к мобильному приложению Госуслуги.ПОС.
Для подачи сообщения
необходимо быть зарегистрированным пользователем Госуслуг, в форме для
обращений указать суть проблемы и территориальную принадлежность. После
отправки сообщения оно попадает в профильное ведомство. Следить за качеством
ответов и осуществлять маршрутизацию внутри системы будет комитет общественных
коммуникаций Ленинградской области и сотрудники Центра управления регионом. В
то же время сами заявители смогут оценить качество ответа через Госуслуги.
Ранее в регионе была
внедрена система «Инцидент-менеджмент», благодаря которой у всех органов
исполнительной власти и муниципальных районов появились аккаунты в соцсетях, а
руководители получили возможность узнавать о том, что волнует жителей, из
первых уст. Система сама «вылавливает» вопросы в сети Интернет и направляет их
для дальнейшей маршрутизации сотрудникам. С апреля 2020 года в систему
«Инцидент-менеджмент» поступило 22574 сообщения, на все даны ответы. Среднее
время ответа составило 5 часов 58 минут.
Самым востребованным
каналом связи остается Инстаграм губернатора Ленинградской области. За 2020 год
в личные сообщения главе региона написали 22269 раз.