«Активный горожанин»: зимой – зимние проблемы

Жительница улицы Киевской пожаловалось на отсутствие уборки снега.

«В прошлом году боролись всю зиму, чтобы у нас убирали тротуары на от виадука до светофора на улице Старая дорога. В этом году опять копится снег. Также боролись за уборку Сквозного переулка. Нам говорили, что уборка будет раз в неделю. В этом году убирали, но всего 2-3 раза», - сказано в письмо.

Также автор письма написала, что спуск с улицы Киевской в Сквозной переулок представляет собой бетонную плиту с резким уклоном, что является небезопасным. Местные жители неоднократно просили районные власти решить эту проблему, но пока все остается по-прежнему. Ответ на это обращение будут готовить сотрудники комитета ЖКХ администрации Гатчинского района.

Жительница улицы Крупской, 3 написала о том, что уже с осени не горят два фонаря уличного освещения (от 3-его до 6-го подъезда). «В темное время суток, а сегодня это большая часть дня, просто страшно ходить. Ничего и никого не видно. Неоднократно обращались в дежурную службу, но меры до сих пор не приняты. Обещанного три года ждать?» - задалась вопросом активная горожанка. МУП «Городские электросети» оперативно отреагировало на эту жалобу и 22 января восстановило освещение двора.

Жительница Гатчины написала, что, несмотря на неоднократное обращение в МУП «Тепловые сети» города Гатчины, распределительный колодец с за домом № 1 по улице Киевской остается открытым. «Было только поставлено ограждение, но сам колодец открыт и полон воды. Вода просачивается в подвал жилого дома», - написала она.

Житель улицы Урицкого, 35 написал о том, что с наступлением холодов на доводчике двери в четвертый подъезд образовался лед. Это мешает его нормальной работе и может привести к поломке оборудования. Снизу двери также все обледенело, что может привести к блокировке двери. «Отсутствие тамбурной двери ухудшает ситуацию. Дверь установлена криво, теплоизоляция отсутствует», - написал он.

Жительница улицы Киргетова, 5 пожаловалась на плохую уборку в единственном подъезде многоквартирного дома. «Не проводится не только обычная уборка, включающая в себя банальное подметание пола, но и влажная с использованием моющих средств. Подъезд – ужасно грязный. И это уже превратилось в систему, уборка проводится максимум один раз в месяц и в таком качестве, что чище от нее не становиться», - написала она.

Также автор обращения рассказала, что после строительства дома в 2003 году косметический ремонт в подъезде не проводился ни разу, хотя, по ее словам, управляющая компания обязана делать его один раз в пять лет.

Оба письма передали в МУП ЖКХ города Гатчины. Эта же организация будет разбираться с еще одной жалобой.

Житель улицы Радищева, 22 написал о слабом давлении воды в квартире. По его словам, эта проблема была всегда, но еще больше усугубилась после замены труб вдоль улицы. «Давление холодной воды очень низкое. Фильтр для воды перестал работать. Давление горячей воды выше более чем в два раза. Проводил измерения манометром в разных точках – картина одинаковая. Мыться под душем стало очень сложно. Течет практически одна горячая вода. В квартире живет двое несовершеннолетних детей. Просьба решить проблему быстрее», - написал он.

На портале «Активный горожанин» встречаются случаи оперативного решения проблемы. Так, после того, как житель города обратил внимание на плохо работающий светофор (не горел зеленый свет) на перекрестке улиц Карла Маркса и Гагарина, на следующий день же проблему оперативно устранили сотрудники УБДХ города Гатчины.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото: https://gtn.mycity365.ru/