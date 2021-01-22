Гатчинцы проходят вакцинацию от коронавируса

Сегодня в Гатчинском районе открыты два пункта для вакцинации от ковида: в поликлинике на улице Урицкого (кабинет № 109) и в отделении врачей общей практики № 5 на улице Рощинской. В ближайшее время планируется открыть подобные пункты в поликлинике микрорайона Аэродром города Гатчины, а также в Коммунаре и Вырице. Для них уже заказаны девять морозильных камер для хранения вакцины. Вакцинация в Гатчинском районе началась 18 января, уже привиты более 250 человек.

Вакцинация проходит по предварительной записи. Полина Григорьева объяснила, что одна ампула с вакциной рассчитана на пять человек, поэтому после ее вскрытия препарат нужно оперативно использовать. Вакцина хранится централизованно, а в пункт вакцинации подвозится каждые два часа в специальной сумке – холодильнике.

…В минувшую среду в поликлинике на улице Урицкого перед кабинетом вакцинации с самого утра собралась очередь – сотрудники детского санатория «Березка» из поселка Сиверский решили обезопасить себя и сделать необходимую прививку. Главная медсестра санатория Наталья Шахова призналась, что решение о вакцинации приняла, не раздумывая. Наталья Ивановна еще не болела ковидом и желания познакомиться с новым вирусом у нее нет.

Перед тем, как пройти в кабинет на вакцинацию, каждый пациент заполняет анкету и подписывает добровольное согласие. Уже в самом кабинете медработники проверяют сатурацию (уровень кислорода в крови), а также проводят опрос о наличии у человека аллергических реакций, хронических заболеваний, заболеваний эндокринной, сердечно-сосудистой систем, возможных контактах с ковидными пациентами.

Введение вакцины не отличается от обычного укола, а местная реакция зависит от индивидуальных особенностей организма. У кого-то болит место укола и появляются гриппоподобные симптомы, у кого-то – нет. Тем не менее, после вакцинации всем рекомендуют в течение 30 минут оставаться в медицинском учреждении, чтобы медики могли проконтролировать реакцию организма на препарат. Как сказала Полина Григорьева, в основном вакцинация проходит без побочных эффектов.

После вакцинации каждому выдают памятку с информацией о вакцине и ее действии, рекомендациями и контактными телефонами на случай необходимости обращения к врачу после вакцинации. Второй компонент вакцины вводят через 21 день.

Записаться на вакцинацию по телефону «горячей» линии по COVID-19 Гатчинской КМБ:8 (911) 226-01-86 (с 09.00 до 17.00) может любой желающий, но приоритет отдают сначала тем, кто входит в группу риска. Это работники медицинских учреждений, образовательных организаций и лица с хроническими заболеваниями. Следующими на очереди идут работники муниципальных учреждений, транспортной отрасли и других профессий, связанных с постоянным контактом с людьми. Вакцина от коронавирусной инфекции доступна всем жителям в возрасте от 18 лет и без верхних возрастных ограничений.

- Тех, кто уже записался на вакцинацию, но по каким-то причинам не может прийти в назначенное время, мы просим обязательно сообщать об этом по телефону «горячей» линии, чтобы мы могли пригласить следующих в очереди, - особо подчеркнула Полина Григорьева.

За три дня до и в течение трех дней после вакцинации врачи не рекомендую употреблять спиртные напитки из-за возможной аллергической реакции. Что касается проверки на антитела, то делать ее необязательно.

- Если человек знает о наличии у него антител, то пока прививку можно не делать. Если человек о наличии антител не знает, но они есть, прививка только усилит иммунный ответ - сказала Полина Григорьева.

После вакцинации проверить наличие антител можно через 42 дня после введения первого препарата. Кстати, если человек заразится коронавирусом после введения первого препарата, то второй раз приходить на вакцинацию не нужно. В любом случае, медики призывают продолжать соблюдать меры безопасности – надевать маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и чаще обрабатывать руки антисептиком.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

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