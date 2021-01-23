Иван Хеорхе из Гатчины представит область на «Учителе года»

Ленинградскую
область на конкурсе представит учитель истории и обществознания Гатчинской
гимназии имени К. Д. Ушинского Иван Хеорхе.
Иван Иванович
преподает в гатчинской гимназии уже 11 лет — с тех пор, как пришел сюда после
педагогического вуза. Одной из отличительных особенностей его уроков является
диалог с учениками.
«Я люблю проводить
«живые», эмоциональные уроки — то есть не сухие академические занятия по
учебнику, а интересные, с привлечением дополнительных материалов, с ответами на
вопросы учеников, обсуждением актуальных тем и разбором кейсов. Мне нравится,
когда дети уходят с урока не с праздной улыбкой, а с улыбкой что-то познавшего
человека», — рассказывает Иван Иванович.
Себя он считает в
меру строгим учителем. «Все должны понимать рамки и границы, которые
существуют. Но эта строгость не должна перерастать в жестокость», —
подчеркивает педагог.
Педагога ждет два
испытания – он должен будет представить свою «Методическую мастерскую» и
провести урок. Во
время «Методической мастерской» учителя поделятся секретами методики, а урок
предстоит провести для учеников одной из волгоградских школ. Иван Хеорхе
проведет занятие по обществознанию, а вот тема пока держится в секрете. Важно,
что урок будут оценивать не только члены жюри, но и сами восьмиклассники:
предложить поставить оценку занятию — одна из «фишек» педагога.
По итогам двух
испытаний будет составлен ТОП-15 участников конкурса, которых будут ждать еще
два испытания - «Классный час» и «Мастер-класс» для коллег. По их итогам и
будет определен победитель.
Напомним, что профессиональный
конкурс «Учитель года» проводится с 1990 года по инициативе «Учительской
газеты». Символом и главной наградой конкурса является хрустальный пеликан.
В 2002 году звание
лучшего педагога года России завоевал учитель немецкого языка из Гатчины Игорь
Смирнов. В разные годы в пятерку лучших педагогов России входили учитель немецкого
языка из Гатчины Денис Рочев и учитель истории, экономики из Киришской школы №2
Евгений Травин, а в топ-15 – учитель русского языка и литературы Гатчинской школы
№9 Татьяна Юрко, учитель химии тихвинского лицея №8 Виктор Башмаков, учитель
математики тихвинского лицея №7 Надежда Новикова, педагог экономики и географии
Лодейнопольской школы №2 Инга Гуменская.