Иван Хеорхе из Гатчины представит область на «Учителе года»

Ленинградскую область на конкурсе представит учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии имени К. Д. Ушинского Иван Хеорхе.

Иван Иванович преподает в гатчинской гимназии уже 11 лет — с тех пор, как пришел сюда после педагогического вуза. Одной из отличительных особенностей его уроков является диалог с учениками.

«Я люблю проводить «живые», эмоциональные уроки — то есть не сухие академические занятия по учебнику, а интересные, с привлечением дополнительных материалов, с ответами на вопросы учеников, обсуждением актуальных тем и разбором кейсов. Мне нравится, когда дети уходят с урока не с праздной улыбкой, а с улыбкой что-то познавшего человека», — рассказывает Иван Иванович.

Себя он считает в меру строгим учителем. «Все должны понимать рамки и границы, которые существуют. Но эта строгость не должна перерастать в жестокость», — подчеркивает педагог.

Педагога ждет два испытания – он должен будет представить свою «Методическую мастерскую» и провести урок. Во время «Методической мастерской» учителя поделятся секретами методики, а урок предстоит провести для учеников одной из волгоградских школ. Иван Хеорхе проведет занятие по обществознанию, а вот тема пока держится в секрете. Важно, что урок будут оценивать не только члены жюри, но и сами восьмиклассники: предложить поставить оценку занятию — одна из «фишек» педагога.

По итогам двух испытаний будет составлен ТОП-15 участников конкурса, которых будут ждать еще два испытания - «Классный час» и «Мастер-класс» для коллег. По их итогам и будет определен победитель.

Напомним, что профессиональный конкурс «Учитель года» проводится с 1990 года по инициативе «Учительской газеты». Символом и главной наградой конкурса является хрустальный пеликан.

В 2002 году звание лучшего педагога года России завоевал учитель немецкого языка из Гатчины Игорь Смирнов. В разные годы в пятерку лучших педагогов России входили учитель немецкого языка из Гатчины Денис Рочев и учитель истории, экономики из Киришской школы №2 Евгений Травин, а в топ-15 – учитель русского языка и литературы Гатчинской школы №9 Татьяна Юрко, учитель химии тихвинского лицея №8 Виктор Башмаков, учитель математики тихвинского лицея №7 Надежда Новикова, педагог экономики и географии Лодейнопольской школы №2 Инга Гуменская.