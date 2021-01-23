Турнир памяти Станислава Богданова

Участников турнира
приветствовали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила
Нещадим, председатель Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук. В
церемонии открытия приняли участие коллеги и друзья Станислава Семёновича, дочь
Нина Станиславовна Лашкова.
- В эти январские
дни мы по традиции вспоминаем по истине народного мэра, который всю свою жизнь
посвятил служению своей стране и своей малой Родине. Сегодня Александр Иванович
Астахов подробно рассказал о судьбе Станислава Семёновича. И это тот жизненный
пример, на котором стоит учиться всем нам. Наша задача, как минимум, держать ту
планку, которую задал для всех нас Станислав Семёнович, - сказала глава
районной администрации Людмила Нещадим.
В этом году для
участия в турнире заявилось рекордное количество участников - 32 команды. Среди
них по сложившейся традиции команда «Семёныч», в которой играют коллеги по
службе и друзья Станислава Семёновича, вместе с ними он не только работал, но и
играл в любимую игру - волейбол.
Пандемия внесла свои коррективы в проведение соревнований. Был составлен график встреч на весь день для соблюдения требований социальной дистанции. Между играми проводилась обязательная дезинфекция, присутствующие и спортсмены вне игры находились в масках.
Фото пресс-службы администрации Гатчинского района