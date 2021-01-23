Турнир памяти Станислава Богданова

Участников турнира приветствовали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, председатель Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук. В церемонии открытия приняли участие коллеги и друзья Станислава Семёновича, дочь Нина Станиславовна Лашкова.

- В эти январские дни мы по традиции вспоминаем по истине народного мэра, который всю свою жизнь посвятил служению своей стране и своей малой Родине. Сегодня Александр Иванович Астахов подробно рассказал о судьбе Станислава Семёновича. И это тот жизненный пример, на котором стоит учиться всем нам. Наша задача, как минимум, держать ту планку, которую задал для всех нас Станислав Семёнович, - сказала глава районной администрации Людмила Нещадим.

В этом году для участия в турнире заявилось рекордное количество участников - 32 команды. Среди них по сложившейся традиции команда «Семёныч», в которой играют коллеги по службе и друзья Станислава Семёновича, вместе с ними он не только работал, но и играл в любимую игру - волейбол.

Пандемия внесла свои коррективы в проведение соревнований. Был составлен график встреч на весь день для соблюдения требований социальной дистанции. Между играми проводилась обязательная дезинфекция, присутствующие и спортсмены вне игры находились в масках.

Фото пресс-службы администрации Гатчинского района