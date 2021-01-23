В Гатчинском районе освятили больницу для больных COVID-19

В Гатчинском районе освятили больницу для больных COVID-19

Руководитель социального отдела Гатчинской Епархии освятил больницу для больных COVID-19 в поселке Сиверский Гатчинского района.

Рубрики : Общество     23 Jan 2021

Как сообщили в Гатчинской Епархии, 22 января по приглашению врача-реаниматолога Натальи Анатольевны Дымнич руководитель отдела по социальному служению Гатчинской Епархии иерей Алексий Дудин посетил Сиверскую больницу, на базе которой развернут стационар для лечения заболевших коронавирусной инфекцией.

В больнице проходят лечение исключительно пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Учреждение полностью изолировано, для медицинского персонала созданы условия для проживания и питания непосредственно в стенах больницы.

Отец Алексий с согласия врачей и пациентов освятил больничные палаты в «красной зоне» и передал в дар клинике продовольственные наборы.

Фото Гатчинской Епархии РПЦ

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