В Гатчинском районе освятили больницу для больных COVID-19

Как сообщили в Гатчинской Епархии, 22 января по
приглашению врача-реаниматолога Натальи Анатольевны Дымнич руководитель отдела
по социальному служению Гатчинской Епархии иерей Алексий Дудин посетил
Сиверскую больницу, на базе которой развернут стационар для лечения заболевших
коронавирусной инфекцией.
В больнице проходят
лечение исключительно пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирус».
Учреждение полностью изолировано, для медицинского персонала созданы условия
для проживания и питания непосредственно в стенах больницы.
Отец Алексий с
согласия врачей и пациентов освятил больничные палаты в «красной зоне» и
передал в дар клинике продовольственные наборы.
Фото Гатчинской Епархии РПЦ