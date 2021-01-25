50% вакцины от COVID-19 направят в «красную» зону

Кроме того, 70% вакцины, направляемой в красную зону, будет использована для иммунизации групп профессионального риска: медицинских работников, педагогов и социальных работников.
Областной лекарственный
оператор предприятие «Ленфарм» готов принять 150 тысяч доз вакцины от COVID-19,
а также обеспечить транспортировку препарата и необходимый температурный режим.
Для проведения вакцинации в прививочных пунктах комитет по здравоохранению
региона закупил 23 морозильных камеры, а также обучил 89 медицинских
работников.
На сегодня в
Ленинградскую область поступило 9342 комплекта вакцины «Спутник V» на
соответствующее количество человек. Вакцинация проводится в 25 прививочных
пунктах, а также с помощью 7 мобильных бригад, которые проводят иммунизацию на
предприятиях.
Прививки уже сделали 3112
жителей региона, при этом полностью привито (то есть получили обе дозы вакцины)
– 279 человек.
Вакцинация в регионе
проводится по записи, через портал Госуслуги поступило 1157 заявок от жителей
области.