50% вакцины от COVID-19 направят в «красную» зону

50% вакцины от COVID-19 направят в «красную» зону

Регион направит 50% поступившей вакцины во Всеволожский, Гатчинский и Тихвинский районы, так как ситуация в них остается напряженной. В других районах Ленинградской области пункты вакцинации будут работать по расписанию, в зависимости от количества полученной вакцины и листа ожидания.

Рубрики : COVID-19     25 Jan 2021

Кроме того, 70% вакцины, направляемой в красную зону, будет использована для иммунизации групп профессионального риска: медицинских работников, педагогов и социальных работников.

Областной лекарственный оператор предприятие «Ленфарм» готов принять 150 тысяч доз вакцины от COVID-19, а также обеспечить транспортировку препарата и необходимый температурный режим. Для проведения вакцинации в прививочных пунктах комитет по здравоохранению региона закупил 23 морозильных камеры, а также обучил 89 медицинских работников.

На сегодня в Ленинградскую область поступило 9342 комплекта вакцины «Спутник V» на соответствующее количество человек. Вакцинация проводится в 25 прививочных пунктах, а также с помощью 7 мобильных бригад, которые проводят иммунизацию на предприятиях.

Прививки уже сделали 3112 жителей региона, при этом полностью привито (то есть получили обе дозы вакцины) – 279 человек.

Вакцинация в регионе проводится по записи, через портал Госуслуги поступило 1157 заявок от жителей области.

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