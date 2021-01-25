50% вакцины от COVID-19 направят в «красную» зону

Кроме того, 70% вакцины, направляемой в красную зону, будет использована для иммунизации групп профессионального риска: медицинских работников, педагогов и социальных работников.

Областной лекарственный оператор предприятие «Ленфарм» готов принять 150 тысяч доз вакцины от COVID-19, а также обеспечить транспортировку препарата и необходимый температурный режим. Для проведения вакцинации в прививочных пунктах комитет по здравоохранению региона закупил 23 морозильных камеры, а также обучил 89 медицинских работников.

На сегодня в Ленинградскую область поступило 9342 комплекта вакцины «Спутник V» на соответствующее количество человек. Вакцинация проводится в 25 прививочных пунктах, а также с помощью 7 мобильных бригад, которые проводят иммунизацию на предприятиях.

Прививки уже сделали 3112 жителей региона, при этом полностью привито (то есть получили обе дозы вакцины) – 279 человек.

Вакцинация в регионе проводится по записи, через портал Госуслуги поступило 1157 заявок от жителей области.