ГТО приходит в семьи

В мероприятии
приняли участие 36 семейных команд. Им предстояло пройти пять испытаний
комплекса ГТО: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок
в длину с места толчком двух ног, челночный бег 3х10 м, подъем туловища из
положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
После упорной
борьбы определились победители в своих категориях.
В группе «Папа
+ мама + ребенок 7 лет» первое место заняли Нелли, Сергей и Дмитрий Чернобривец,
на втором месте – Анатолий, Ольга и Софья Итальянцевы, на третьем месте – Алексей,
Юлия и Артем Лянгинен.
В категории «Папа
+ мама + ребенок 8-16 лет» победителями стали Игорь, Елена и Екатерина Ермаковы,
на втором месте – Руслан, Ольга и Алиса Кривенок.
В категории «Папа
+ мама + 2 ребенка» на первом месте – Михаил, Ирина, Валерия и Александр Седовы,
на втором месте – Наталья, Кирилл, Анастасия и Александр Игнатьевские, на
третьем месте – Михаил, Мария, Анфиса и Тимофей Неверовы.
В категории
«Папа + мама + 3 ребенка» победителями стали - Акбар, Гульнара, Марат, Динара и
Милан Султанходжаевы. На втором месте - Анна, Дима,
Лучезар, Златомир и Каролина Свиридовы, на третьем - Татьяна, Александр,
Серафима, Елизавета и Николай Васильевы.
В категории «Мама
+ сын» первое место заняли Кристина, Дмитрий и Андрей Федотовы, второе место
заняли Наталья и Степан Коротковы, на третьем месте – Луиза и Илья Аршанские.
В категории «Мама
+ дочь» лучшими стали Наталья и Маргарита Захаровы, на втором месте – Екатерина
и Кира Кукко, на третьем месте – Анна и Ангелина Белаш.
В категории «Папа
+ ребенок» первое заняли Павел и Александр Баженовы, на втором месте – Семен и
Артем Афанасьевы, на третьем месте – Евгений и Иван Серебряковы, а также Евгений
и Петр Ивлевы.
По традиции,
все победителей ждали заслуженные награды, а обладателям призовых мест в самой
многочисленной категории – многодетным семьям Султанходжаевым, Свиридовым и
Васильевым были вручены дополнительные подарки – сертификаты от регионального
координатора проекта «Крепкая семья», депутата Законодательного собрания
Ленинградской области Людмилы Тептиной.