ГТО приходит в семьи

В мероприятии приняли участие 36 семейных команд. Им предстояло пройти пять испытаний комплекса ГТО: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двух ног, челночный бег 3х10 м, подъем туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

После упорной борьбы определились победители в своих категориях.

В группе «Папа + мама + ребенок 7 лет» первое место заняли Нелли, Сергей и Дмитрий Чернобривец, на втором месте – Анатолий, Ольга и Софья Итальянцевы, на третьем месте – Алексей, Юлия и Артем Лянгинен.

В категории «Папа + мама + ребенок 8-16 лет» победителями стали Игорь, Елена и Екатерина Ермаковы, на втором месте – Руслан, Ольга и Алиса Кривенок.

В категории «Папа + мама + 2 ребенка» на первом месте – Михаил, Ирина, Валерия и Александр Седовы, на втором месте – Наталья, Кирилл, Анастасия и Александр Игнатьевские, на третьем месте – Михаил, Мария, Анфиса и Тимофей Неверовы.

В категории «Папа + мама + 3 ребенка» победителями стали - Акбар, Гульнара, Марат, Динара и Милан Султанходжаевы. На втором месте - Анна, Дима, Лучезар, Златомир и Каролина Свиридовы, на третьем - Татьяна, Александр, Серафима, Елизавета и Николай Васильевы.

В категории «Мама + сын» первое место заняли Кристина, Дмитрий и Андрей Федотовы, второе место заняли Наталья и Степан Коротковы, на третьем месте – Луиза и Илья Аршанские.

В категории «Мама + дочь» лучшими стали Наталья и Маргарита Захаровы, на втором месте – Екатерина и Кира Кукко, на третьем месте – Анна и Ангелина Белаш.

В категории «Папа + ребенок» первое заняли Павел и Александр Баженовы, на втором месте – Семен и Артем Афанасьевы, на третьем месте – Евгений и Иван Серебряковы, а также Евгений и Петр Ивлевы.

По традиции, все победителей ждали заслуженные награды, а обладателям призовых мест в самой многочисленной категории – многодетным семьям Султанходжаевым, Свиридовым и Васильевым были вручены дополнительные подарки – сертификаты от регионального координатора проекта «Крепкая семья», депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной.