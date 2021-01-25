Поздравляем первых победителей региональной Олимпиады!

В общей сложности в нем примут участие более 300 победителей и призеров муниципального этапа по 20 предметам из общеобразовательных учреждений Гатчинского района.

Первые успехи гатчинских школьников не заставили себя ждать. Победителем регионального этапа олимпиады по литературе стала ученица 9-го класса Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Алина Хамцова. Призерами олимпиады стали: ученица 9-ого класса Гатчинского лицея № 3 Софья Фещенко, учащаяся 9-го класса Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Евдокия Губина и 11-классница Гатчинской школы № 9 Аглая Баландина.

По результатам олимпиады по русскому языку победителем была названа учащаяся 10-го класса Гатчинского лицея № 3 Юлия Батурина. В число призеров вошли: Алина Хамцова (9 класс, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского), Матвей Киселев (10 класс, гимназия «Апекс»), Глафира Ломакина (10 класс, Сиверская гимназия), Таисия Антышева (11 класс, Гатчинская школа № 7), Мария Ибадова (11 класс, Гатчинская школа № 4) и Анна Позныш (10 класс, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского).