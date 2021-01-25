Веревское поселение: газ, спорт, благоустройство

В связи с пандемией по COVID-19 формат собрания был изменен. На заседании Совета депутатов из числа приглашенных были только глава Гатчинского района Виталий Филоненко, первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов и депутат Законодательного собрания Ленобласти Лариса Пункина. Жители могли задать свои вопросы в группе администрации Веревского поселения в социальной сети ВКонтакте, где велась прямая трансляция.

С докладом об итогах работы в 2020 году выступили глава Веревского поселения Дмитрий Макеев и глава администрации Сергей Ковыляк. Доходы бюджета Веревского сельского поселения в 2020 году составили 127 млн рублей, из них 37 млн рублей – собственные доходы от налоговых и неналоговых поступлений. На содержание и ремонт дорог местного значения было направлено более 21 млн рублей, на благоустройство - 19 млн рублей, на жилищное хозяйство - 12 млн рублей, на коммунальное хозяйство – 47 млн рублей.

Отвечая на вопросы жителей, руководители рассказали, что работы по строительству детского сада ведутся по плану, в 2022 году он запланирован к вводу в эксплуатацию. Принято решение построить школу на 800 мест – участок подобран, идут предпроектные работы. Через неделю в Веревской амбулатории будет открыт кабинет педиатра: оборудование закуплено, ремонт завершается.

Весной 2021 года должен закончиться долгожданный ремонт Веревской общественной бани. Как заверили руководители, после обновления баня не перепрофилируется и будет работать по своему прямому назначению.

В деревне Малое Верево был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. В феврале начнут работать спортивные секции. На 2021-2022 годы запланировано строительство универсальной спортивной площадки с искусственным футбольным полем, площадками для игры в баскетбол и волейбол, площадкой для приема нормативов ГТО, беговыми дорожками.

За последнее время деревня Малое Верево заметно преобразилась. В 2021 году запланировано обустройство парковочных мест и благоустройство территории у общественной бани в д. Малое Верево, обустройство тротуара от д.6 и 8 по ул.Кутышева до магазина (ул. Кутышева, д.4-Б), обустройство детской и спортивной площадки в д.Романовка (у почты), благоустройство общественного пространства - парка «Яблоневый сад» в д. М.Верево.

Много вопросов по уличному освещению. Жители Большого Верево поблагодарили за обустройство пешеходной дорожки, но попросили ее осветить. Также прозвучала просьба осветить и обустроить пешеходную дорожку от автобусной остановки «Вайя» до ул. Кириллова.

Отвечая жителям, глава администрации Сергей Ковыляк сообщил, что в ходе ремонта дорожного покрытия на региональных трассах, проходящих через поселение, будут установлены остановочные павильоны для общественного транспорта (в д.Пегелево – в 2021 году; в д. Горки – в 2022 году), а также пообещал следующей зимой найти в Малом Верево место для безопасной горки для массовых катаний.

Были высказаны предложения по автобусному сообщению. В первую очередь, продлить маршрут автобуса № 107 до Большого Верево и сделать разворотное кольцо с павильоном, а также предусмотреть там остановку автобуса №527.

Сейчас Веревское поселение впереди всех в Гатчинском районе по темпам газификации. Большие планы и на будущее. В 2021 году - строительство газопровода в д.Малое Верево (массив 1 и 3), окончание строительства газопровода в д.Романовка (2-я очередь), окончание проектирования газопровода в д.Вайялово и п.Торфопредприятие.

Что касается водоснабжения Товарищества собственников недвижимости «Дони», Сергей Ковыляк пояснил, что для качественного централизованного водоснабжения ТСН необходимо увеличение мощностей. Решение по модернизации водоснабжения принимают сами собственники недвижимости, далее рассчитывается стоимость работ и принимается соответствующее решение.



