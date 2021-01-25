Высокий рейтинг Гатчинской полиции

- Благодаря слаженной и
упорной работе всего коллектива в минувшем году были достигнуты хорошие
результаты, что отразилось на рейтинге нашего управления среди территориальных
подразделений области. Мы занимаем второе место, – отметил начальник УМВД России
по Гатчинскому району полковник полиции Александр Волков.
В связи с этим особо
отличившиеся сотрудники за добросовестное исполнение служебных обязанностей
были отмечены почетными грамотами начальника Гатчинского УМВД. В числе
награжденных – начальник смены дежурной части Дмитрий Вельц, следователи
Наталья Смирнова, Ирина Четпорова и Вера Семякина, инспектор ДПС Александр
Курицин, участковый уполномоченный Войсковицкого отдела полиции Андрей Милотин,
инспектор отделения кадров Анна Укконен, младший оперуполномоченный отдела
уголовного розыска Юрий Борисов, полицейский патрульно-постовой службы Дмитрий
Пинчук.
Очередное звание
«лейтенант полиции» было присвоено младшему лейтенанту Артему Афанасьеву.
С докладом об итогах
работы гатчинской полиции в минувшем году выступила начальник штаба УМВД
полковник внутренней службы Светлана Кузьмина. Выступления руководителей УМВД
коснулись всех направлений деятельности; в ходе совещания были выработаны меры,
направленные на повышение эффективности работы по приоритетным направлениям.
В режиме видеоконференции в оперативном итоговом совещании принял участие начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Е.В. Ульянов. Также на совещании присутствовали представители Главка, Гатчинской городской прокуратуры, следственного комитета и общественного совета при УМВД России по Гатчинскому району.
На фото: награждается
старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия
коррупции майор полиции Ольга Исаева. Фото автора