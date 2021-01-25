Высокий рейтинг Гатчинской полиции

Высокий рейтинг Гатчинской полиции

УМВД России по Гатчинскому району заняло второе место в Ленинградской области по результатам оперативно-служебной деятельности в 2020 году. 22-го января на совещании в УМВД были подведены итоги, награждены отличившиеся и поставлены задачи на текущий год.

Рубрики : Правопорядок     25 Jan 2021

- Благодаря слаженной и упорной работе всего коллектива в минувшем году были достигнуты хорошие результаты, что отразилось на рейтинге нашего управления среди территориальных подразделений области. Мы занимаем второе место, – отметил начальник УМВД России по Гатчинскому району полковник полиции Александр Волков.

В связи с этим особо отличившиеся сотрудники за добросовестное исполнение служебных обязанностей были отмечены почетными грамотами начальника Гатчинского УМВД. В числе награжденных – начальник смены дежурной части Дмитрий Вельц, следователи Наталья Смирнова, Ирина Четпорова и Вера Семякина, инспектор ДПС Александр Курицин, участковый уполномоченный Войсковицкого отдела полиции Андрей Милотин, инспектор отделения кадров Анна Укконен, младший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Юрий Борисов, полицейский патрульно-постовой службы Дмитрий Пинчук.

Очередное звание «лейтенант полиции» было присвоено младшему лейтенанту Артему Афанасьеву.

С докладом об итогах работы гатчинской полиции в минувшем году выступила начальник штаба УМВД полковник внутренней службы Светлана Кузьмина. Выступления руководителей УМВД коснулись всех направлений деятельности; в ходе совещания были выработаны меры, направленные на повышение эффективности работы по приоритетным направлениям.

В режиме видеоконференции в оперативном итоговом совещании принял участие начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Е.В. Ульянов. Также на совещании присутствовали представители Главка, Гатчинской городской прокуратуры, следственного комитета и общественного совета при УМВД России по Гатчинскому району.


На фото: награждается старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции майор полиции Ольга Исаева. Фото автора


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