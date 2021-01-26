Благодарность поисковикам

Представитель Общественной палаты Чеченской Республики, председатель Региональное отделение «Поисковое движение России» в Чеченской Республике Иса Сардалов передал Андрею Клементьеву памятные награды, а также слова благодарности от жителей. Встреча прошла у стелы «Гатчина – город воинской славы».

За помощь и содействие в поиске погибших и пропавших без вести защитников Отечества Общественная палата Чеченской Республики подготовила Благодарственные письма поисковому отряду «Искра» и лично его руководителю Андрею Клементьеву и поисковику Илье Фетисову.

Напомним, в сентябре 2020 года поисковый отряд «Искра» в ходе ежегодной поисковой кампании в районе деревни Введенское поднял останки бойца Красной Армии уроженца села Гендерген Ножай-Юртовского района Чечено-Ингушской АССР Узхажи Пашаева.

Как только удалось полностью расшифровать текст смертного медальона, информацию передали чеченским поисковикам. Иса Сардалов за несколько минут нашел родственников солдата, защищавшего страну от фашистов. Усхажи Пашаев погиб совсем молодым и стал героем чеченского народа.

В ноябре в ходе торжественно-траурной церемонии в деревне Мины у мемориала «Журавль» останки Узхажи Пашаева были торжественно переданы на родную землю в Чечню.

В составе делегации в Гатчинский район приехали руководители уважаемых общественно-политических организаций республики, члены Совета старейшин, политики, творческая интеллигенция. От земляков на церемонии выступили руководитель представительства Главы Чеченской республики в СЗФО Ислам Хизриев, президент Общественно-политической организации «Вайнахский конгресс» Санкт-Петербурга и Ленинградской области Элих Асхабов, вице-президент Али Хабибулаев, полномочный представитель Республики Ингушетия в СЭФО Юнус Хаутиев.

Андрей Клементьев отметил, что «война объединила множество народов для Великой Победы и спустя долгие годы мы все равно остаемся едины».