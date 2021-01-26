Какое образование предпочитают россияне?

Уровень образования
населения продолжает расти, о чем свидетельствуют переписи населения: в 1959
году на тысячу человек старше 15 лет приходилось около 40 обладателей дипломов
вуза, в 1979 — около 80, по переписи 2010 — 221 человек и по микропереписи 2015
года — 227. За полвека доля населения с высшим образованием увеличилась в 5,5
раз!
Посмотрим, как менялась и
доля студентов высших учебных заведений. В середине прошлого века на 10 тысяч
всех россиян приходилось 120-130 студентов. К началу XXI века этот показатель
вырос до 320-330, в 2010 году — 480-490. Затем началось падение, поскольку
заканчивали школы и поступали в вузы молодые люди 90-х годов рождения. Так,
число обучающихся в 2019/20 учебном году было на 14,2% меньше, чем в 2000/01.
При этом наибольшее падение численности студентов наблюдалось в частных вузах –
почти на 30%, в государственных – на 17%.
«В последние 2-3 года
число поступающих начало расти, что и продолжится некоторое время. Надо
понимать: на показателях отразилась и наша история с демографическими ямами —
последствиями Великой Отечественной войны. Поэтому, говоря о росте или падении
численности студентов, это всегда стоит учитывать», — поясняет Елена Егорова,
заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования
регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В 2019/20 учебном году на
очной и очно-заочной формах в России обучалось 2568 тыс. студентов, в 2017/18 —
2515 тыс.
Из числа всех студентов 27,6% обучаются по
группе специальностей «Инженерное дело, технологии и технические науки», 24,5%
— «Экономика и управление», 12,9% — «Юриспруденция», 10,1% — «Образование» и
4,7% — «Здравоохранение и медицинские науки». «По данным последних лет уже
заметно хоть и небольшое, но перераспределение в сторону технических и
медицинских специальностей», — отмечает Елена Егорова.
Новые выводы о целях и
возможностях россиян получать определенное образование позволят сделать
экспертам данные ближайшей Всероссийской переписи населения, которая пройдет в
2021 году. Каждый житель России сможет сообщить, какое у него образование:
дошкольное, среднее общее, среднее профессиональное или высшее (бакалавриат,
специалитет, магистратура), имеет ли он ученую степень кандидата или доктора
наук.
Также респондент сможет
рассказать об обучении по дополнительным образовательным программам, в том
числе в рамках профессиональной переподготовки. Это позволит более эффективно
оценивать квалификации жителей страны и формировать ориентиры для развития
системы общего и профессионального образования.