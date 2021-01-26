Какое образование предпочитают россияне?

Уровень образования населения продолжает расти, о чем свидетельствуют переписи населения: в 1959 году на тысячу человек старше 15 лет приходилось около 40 обладателей дипломов вуза, в 1979 — около 80, по переписи 2010 — 221 человек и по микропереписи 2015 года — 227. За полвека доля населения с высшим образованием увеличилась в 5,5 раз!

Посмотрим, как менялась и доля студентов высших учебных заведений. В середине прошлого века на 10 тысяч всех россиян приходилось 120-130 студентов. К началу XXI века этот показатель вырос до 320-330, в 2010 году — 480-490. Затем началось падение, поскольку заканчивали школы и поступали в вузы молодые люди 90-х годов рождения. Так, число обучающихся в 2019/20 учебном году было на 14,2% меньше, чем в 2000/01. При этом наибольшее падение численности студентов наблюдалось в частных вузах – почти на 30%, в государственных – на 17%.

«В последние 2-3 года число поступающих начало расти, что и продолжится некоторое время. Надо понимать: на показателях отразилась и наша история с демографическими ямами — последствиями Великой Отечественной войны. Поэтому, говоря о росте или падении численности студентов, это всегда стоит учитывать», — поясняет Елена Егорова, заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В 2019/20 учебном году на очной и очно-заочной формах в России обучалось 2568 тыс. студентов, в 2017/18 — 2515 тыс.

Из числа всех студентов 27,6% обучаются по группе специальностей «Инженерное дело, технологии и технические науки», 24,5% — «Экономика и управление», 12,9% — «Юриспруденция», 10,1% — «Образование» и 4,7% — «Здравоохранение и медицинские науки». «По данным последних лет уже заметно хоть и небольшое, но перераспределение в сторону технических и медицинских специальностей», — отмечает Елена Егорова.

Новые выводы о целях и возможностях россиян получать определенное образование позволят сделать экспертам данные ближайшей Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2021 году. Каждый житель России сможет сообщить, какое у него образование: дошкольное, среднее общее, среднее профессиональное или высшее (бакалавриат, специалитет, магистратура), имеет ли он ученую степень кандидата или доктора наук.

Также респондент сможет рассказать об обучении по дополнительным образовательным программам, в том числе в рамках профессиональной переподготовки. Это позволит более эффективно оценивать квалификации жителей страны и формировать ориентиры для развития системы общего и профессионального образования.