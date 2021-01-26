Спасатели напоминают об опасности выхода на лёд

Также спасатели проводят
профилактические беседы с любителями прогуляться и порыбачить на льду. Всего с
1 января текущего года областными спасательными отрядами было организовано 123
выезда и проведено более 150 профилактических бесед. Гражданам разъясняют
правила поведения на замерзших водных объектах: в каких местах нельзя выходить
на лед, как определить его прочность и проводят инструктаж на предмет оказания
первой помощи, если человек все же провалился под лед.
В комитете правопорядка и
безопасности Ленинградской области пояснили: «При колебании температур
повышаются риски нахождения на ледовом покрытии, не везде его толщина и
прочность одинаковы, даже на одном водоеме. Поэтому мы просим жителей
отказаться от проведения досуга на льду. Особенно это касается любителей
рыбалки, так как они чаще других теряют бдительность и попадают в опасную для
жизни ситуацию».
За прошлый год
Аварийно-спасательной службой Ленинградской области было проведено 90
поисково-спасательных операций, в ходе которых было спасено 22 человека.
Напоминаем, что выход на
лед запрещен на всех водных объектах Ленинградской области.
В
случае, если вы все же провалились под лед:
1. Не паникуйте, не
делайте резких движений.
2. Держите голову как
можно выше, дышите как можно глубже и медленнее, делайте ногами непрерывные
движения так, словно вы крутите педали велосипеда, одновременно зовя на помощь,
ведь поблизости могут оказаться люди.
3. Раскиньте руки в
стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное
положение по направлению течения.
4. Попытайтесь осторожно
лечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед,
используйте острые предметы (нож, гвозди), если лед выдержал, перекатываясь,
медленно ползите к берегу.
5. Ползите той дорогой,
по которой вы пришли по льду до провала – здесь лед вас уже выдержал.
6. Выбравшись на берег,
не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно.
7. Добирайтесь до
ближайшего теплого помещения как можно скорее.
Берегите себя и не
выходите на лед!