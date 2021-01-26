Спасатели напоминают об опасности выхода на лёд

Также спасатели проводят профилактические беседы с любителями прогуляться и порыбачить на льду. Всего с 1 января текущего года областными спасательными отрядами было организовано 123 выезда и проведено более 150 профилактических бесед. Гражданам разъясняют правила поведения на замерзших водных объектах: в каких местах нельзя выходить на лед, как определить его прочность и проводят инструктаж на предмет оказания первой помощи, если человек все же провалился под лед.

В комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области пояснили: «При колебании температур повышаются риски нахождения на ледовом покрытии, не везде его толщина и прочность одинаковы, даже на одном водоеме. Поэтому мы просим жителей отказаться от проведения досуга на льду. Особенно это касается любителей рыбалки, так как они чаще других теряют бдительность и попадают в опасную для жизни ситуацию».

За прошлый год Аварийно-спасательной службой Ленинградской области было проведено 90 поисково-спасательных операций, в ходе которых было спасено 22 человека.

Напоминаем, что выход на лед запрещен на всех водных объектах Ленинградской области.

В случае, если вы все же провалились под лед:

1. Не паникуйте, не делайте резких движений.

2. Держите голову как можно выше, дышите как можно глубже и медленнее, делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите педали велосипеда, одновременно зовя на помощь, ведь поблизости могут оказаться люди.

3. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

4. Попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед, используйте острые предметы (нож, гвозди), если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.

5. Ползите той дорогой, по которой вы пришли по льду до провала – здесь лед вас уже выдержал.

6. Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно.

7. Добирайтесь до ближайшего теплого помещения как можно скорее.

Берегите себя и не выходите на лед!