Дан старт региональным этапам конкурсов для молодежи и педагогов

Первый отборочный тур в регионе будет проходить с 1 февраля по 1 апреля, к рассмотрению принимаются работы учащихся ленинградских школ, вузов и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 14 до 30 лет.

По итогам заочного отбора авторы лучших работ будут защищать честь 47 региона в заключительном Всероссийском туре конкурса, который состоится в мае в Доме отдыха Управления делами Президента Российской Федерации «Непецино» (Коломенский район Московской области).

Кроме того, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на состоявшемся 27 января заседании дали старт региональной олимпиаде учителей математики имени Леонарда Эйлера.

Региональный этап пройдет в преддверии пятнадцатой олимпиады Эйлера, где соревнуются самые достойные математики Ленинградской области и Санкт-Петербурга. К участию в первом туре приглашаются учителя математики областных школ со стажем работы не менее одного года. Заочный тур проводится с 1 февраля по 10 апреля, в нем могут участвовать команды учителей в составе не более 2 человек. Очный этап запланирован на ноябрь.

Организаторами региональной олимпиады являются областное ЗакСобрание и Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера при участии Территориальной организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного образования РФ.

По итогам двух туров олимпиады жюри определяет победителя и присуждает одну первую премию (30 тысяч рублей), две вторые (по 20 тысяч) и три третьи премии по 15 тысяч рублей.

Анна Куртова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области