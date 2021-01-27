Гатчинцы возложили цветы к Триумфальной арке Победы

Сегодня, 27 января, в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны — День воинской славы.
Делегация Гатчинского района приняла участие в торжественно-траурной
церемонии возложения цветов у Триумфальной арки Победы в Красном Селе.
В мероприятии участвовали активисты движения «Волонтеры Победы» Гатчинского
дворца молодежи и представители администрации Гатчинского района.
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