Гатчинцы возложили цветы к Триумфальной арке Победы

Гатчинцы возложили цветы к Триумфальной арке Победы

Сегодня, 27 января, в России отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны — День воинской славы.

Рубрики : Общество     27 Jan 2021

Делегация Гатчинского района приняла участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов у Триумфальной арки Победы в Красном Селе.

В мероприятии участвовали активисты движения «Волонтеры Победы» Гатчинского дворца молодежи и представители администрации Гатчинского района.

 

 


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