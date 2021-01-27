Никто не забыт и ничто не забыто

Сегодня, 27 января,
воспитанники детского сада д. Малое Верево участвовали в торжественной
церемонии возложения цветов в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда у
Братской могилы воинов 120-й и 201-й стрелковых дивизий.
Блокада Ленинграда – одна
из самых масштабных трагедий в истории Великой Отечественной войны. Горе
Ленинграда – наше общее горе и наша общая память о страданиях и героизме
простых людей. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27
января – это день памяти и уважения, и наш долг помнить о тех страшных событиях
самим и передать эту память будущим поколениям.