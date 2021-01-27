Никто не забыт и ничто не забыто

Никто не забыт и ничто не забыто

«Никто не забыт, ничто не забыто» — Горящая надпись на глыбе гранита. Потухшими листьями ветер играет. Дождем проливным венки заливает, Но, словно огонь у подножья гвоздика, Никто не забыт и ничто не забыто.

Рубрики : Общество     27 Jan 2021

Сегодня, 27 января, воспитанники детского сада д. Малое Верево участвовали в торжественной церемонии возложения цветов в честь Дня полного снятия блокады Ленинграда у Братской могилы воинов 120-й и 201-й стрелковых дивизий.

Блокада Ленинграда – одна из самых масштабных трагедий в истории Великой Отечественной войны. Горе Ленинграда – наше общее горе и наша общая память о страданиях и героизме простых людей. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января – это день памяти и уважения, и наш долг помнить о тех страшных событиях самим и передать эту память будущим поколениям.


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