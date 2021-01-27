«Спутник V»: привились 845 гатчинцев

Однако дальнейший
темп прививочной кампании зависит от объемов и сроков поступления вакцины. Гатчинский
район получил 1010 доз вакцины «Спутник V» и начал вакцинацию 18 января. На
сегодняшний день первый компонент прививки получили 845 жителей района, сообщили
в Гатчинской КМБ. Оставшиеся 165 доз будут введены 28 и 29 января. Между тем, в
предварительной записи в Гатчинской КМБ на сегодняшний день состоят 745
человек.
«Мы обратились в
Минздрав России с просьбой актуализировать график поставок вакцины от COVID-19
в Ленинградскую область. Наши учреждения израсходовали 75% поставленного ранее
препарата. При этом в листе ожидания вакцинации на сегодня находятся более 10
тысяч человек», - прокомментировал глава областного комитета по здравоохранению
Сергей Вылегжанин.
Всего в
Ленинградскую область поступило 9342 комплекта вакцины «Спутник V», прививку
сделали 6997 жителей региона. Все желающие привиться вносятся в лист ожидания и
будут приглашены на вакцинацию после поступления вакцины. Как сообщает
пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, это поступление
ожидается не ранее, чем через неделю.