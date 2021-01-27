В Ленинградской области подвели итоги 2020 года в образовании

В обсуждении приняли участие председатели и члены Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области, представители Всероссийского
педагогического собрания, присоединились онлайн более 1 000 руководителей школ
и педагогов региона.
Председатель регионального Комитета Сергей Тарасов обратил внимание,
что педагоги ленинградских школ успешно справлялись с задачами, которые
возникали в период пандемии и дистанционных занятий. Много внимания, по словам
экспертов, учителя уделяли развитию функциональной грамотности школьников – их
умениям применять знания в повседневной жизни. Так, более 6 000 школьников и
500 педагогов Ленинградской области прошли обучение по программе «Технологии
формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся».
На занятиях учителя и школьники учились работать с заданиями по креативному
мышлению, финансовой, читательской и естественнонаучной грамотности. Об этом
рассказала вице-президент по развитию Группы компаний «Просвещение» Виктория
Копылова:
«Для нас работа с Ленинградской областью – это прекрасный пример ежедневной
и целенаправленной работы с педагогом. На первой встрече cо специалистами 45% учителей сказали, что
хотели бы научить детей решать задачи во внеучебном контексте, применять знания
в реальной жизни. При этом готовность применять новое у педагогов Ленинградской
области составила 64%».
Программу для учителей математики, физики, химии, биологии и русскому языку
разработала Академия «Просвещение» совместно со специалистами МГУ, УрГПУ, РГПУ
им. А.И. Герцена, МФТИ, СПбГУ и ведущими педагогами-практиками.
Тот факт, что вузы стали активнее проникать в жизнь школы и играют важную
роль в подготовке учеников, отметили и другие участники заседания:
«Работая совместно с ведущими региональными и федеральными вузами, мы
получаем мощный заряд для развития профориентации среди школьников. Поэтому
сейчас для нас важно внимательно смотреть, какие новые школы будут открываться
и как будет проходить обучение в них», – подчеркнул Сергей
Тарасов.