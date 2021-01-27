В Ленинградской области подвели итоги 2020 года в образовании

В обсуждении приняли участие председатели и члены Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, представители Всероссийского педагогического собрания, присоединились онлайн более 1 000 руководителей школ и педагогов региона.

Председатель регионального Комитета Сергей Тарасов обратил внимание, что педагоги ленинградских школ успешно справлялись с задачами, которые возникали в период пандемии и дистанционных занятий. Много внимания, по словам экспертов, учителя уделяли развитию функциональной грамотности школьников – их умениям применять знания в повседневной жизни. Так, более 6 000 школьников и 500 педагогов Ленинградской области прошли обучение по программе «Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся».

На занятиях учителя и школьники учились работать с заданиями по креативному мышлению, финансовой, читательской и естественнонаучной грамотности. Об этом рассказала вице-президент по развитию Группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова:

«Для нас работа с Ленинградской областью – это прекрасный пример ежедневной и целенаправленной работы с педагогом. На первой встрече cо специалистами 45% учителей сказали, что хотели бы научить детей решать задачи во внеучебном контексте, применять знания в реальной жизни. При этом готовность применять новое у педагогов Ленинградской области составила 64%».

Программу для учителей математики, физики, химии, биологии и русскому языку разработала Академия «Просвещение» совместно со специалистами МГУ, УрГПУ, РГПУ им. А.И. Герцена, МФТИ, СПбГУ и ведущими педагогами-практиками.

Тот факт, что вузы стали активнее проникать в жизнь школы и играют важную роль в подготовке учеников, отметили и другие участники заседания:

«Работая совместно с ведущими региональными и федеральными вузами, мы получаем мощный заряд для развития профориентации среди школьников. Поэтому сейчас для нас важно внимательно смотреть, какие новые школы будут открываться и как будет проходить обучение в них», – подчеркнул Сергей Тарасов.