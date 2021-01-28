Блокадный дневник, «светлячок» и спички — как жил осаждённый Ленинград

Среди экспонатов — незаменимые в блокадное и военное время бытовые предметы: фосфоресцирующий значок «светлячок», светившийся зеленоватым светом — они позволяли ленинградцам уверенно ориентироваться на темных улицах, не нарушая светомаскировки, спички, которые к концу 1941 года перешли в ранг товаров строгого распределения, бритвы, военная форма — женская гимнастерка, офицерский мундир и галифе, офицерские сумки и планшеты.

Центральное место экспозиции занимает дневник жительницы блокадного Ленинграда Лидии Николаевны Немчаниновой. В годы войны она занималась оборонными работами в Старой Деревне.

Едва различимые записи начинаются со стихотворения, посвященного прорыву блокады 18 января 1943 года. На заметке от 27 января 1944 года, подчеркнутой красным химическим карандашом, лаконичная надпись «Снята блокада с нашего Ленинграда...».

Визуальный ряд выставки дополняют живопись и графика военного времени: агитплакаты «Уничтожим гада у стен Ленинграда», призывы к воинам и морякам Красной Армии «изгнать немецко-фашистских мерзавцев с родной земли».

Бесплатная выставка работает с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3.

Желающие смогут увидеть ее до 12 февраля включительно.