Блокадный дневник, «светлячок» и спички — как жил осаждённый Ленинград

Среди экспонатов —
незаменимые в блокадное и военное время бытовые предметы: фосфоресцирующий
значок «светлячок», светившийся зеленоватым светом — они позволяли ленинградцам
уверенно ориентироваться на темных улицах, не нарушая светомаскировки, спички,
которые к концу 1941 года перешли в ранг товаров строгого распределения,
бритвы, военная форма — женская гимнастерка, офицерский мундир и галифе,
офицерские сумки и планшеты.
Центральное место
экспозиции занимает дневник жительницы блокадного Ленинграда Лидии Николаевны
Немчаниновой. В годы войны она занималась оборонными работами в Старой Деревне.
Едва различимые записи
начинаются со стихотворения, посвященного прорыву блокады 18 января 1943 года.
На заметке от 27 января 1944 года, подчеркнутой красным химическим карандашом,
лаконичная надпись «Снята блокада с нашего Ленинграда...».
Визуальный ряд выставки
дополняют живопись и графика военного времени: агитплакаты «Уничтожим гада у
стен Ленинграда», призывы к воинам и морякам Красной Армии «изгнать
немецко-фашистских мерзавцев с родной земли».
Бесплатная выставка
работает с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3.
Желающие смогут увидеть
ее до 12 февраля включительно.