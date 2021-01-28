Что ждёт кинотеатр «Победа» в Гатчине?

Вот что написала в редакцию нашей газеты Светлана Иванова: «Наш любимый городской кинотеатр «Победа» опять лихорадят. Опять по городу поползли слухи, но уже на этот раз, не об ликвидации, а об объединении кинотеатра с Домом культуры! Зачем уничтожать кинотеатр, который любят все жители города, который является брендом нашего города, в который мы с детства сами бегали в кино, потом приводя своих детей, а теперь уже и внуков!

Проезжая по проспекту на автобусе или на машине, или прогуливаясь пешком, всегда приятно видеть на здании каждому их нас эту гордую вывеску - КИНОТЕАТР «ПОБЕДА».

Моя мама с подругами до сих пор туда ходит по понедельникам в кино, на сеанс для пенсионеров, ветеранов войны и труда. А до пандемии и на вечера танцев для тех, кому далеко за … Для них это большая радость. Видели бы вы, как они собираются и бегут с радостью на эти праздники, организованные кинотеатром «Победой» для них, совсем уже стареньких, но очень активных наших уважаемых горожан. Спасибо кинотеатру за то, что хоть они не забывают про наших мам и отцов, давая им эти развлечения на старости лет, делая их жизнерадостными и счастливыми.

На новогодних праздниках ходили всей семьей в кино, и ходили ни один раз, цены на билеты в «Победе» позволяли нам посмотреть не один фильм, а почти весь репертуар. И только в «Победе» есть детские билеты, позволяющие водить детей в кино, немного сэкономив в семейном бюджете. Поверьте, это важный момент.

Нас всех приятно удивила возможность купить билеты не только в кассе, но и на сайте. Купив там билеты, мы твердо знали: когда доберемся до кинотеатра, наши места будут ждать именно нас, а ведь раньше такого не было.

Очень преобразилась касса, стала современной, табло с сеансами и ценами, табло с рекламой. Это так удобно! «Победа» изменилась в последнее время в прогрессивную сторону: стала удобней, современнее, благодаря онлайн продажам ближе к зрителю, практичнее, удобнее.

Там бы кресла в малом зале заменить, да 3Д поставить. Вместо того, чтобы уничтожать кинотеатр, вложились бы в него. Ведь прогресс не стоит на месте. Технически обновлять его надо на уровне не хуже современных частных кинотеатров. Он же главный кинотеатр нашего города, наша гордость, наш бренд, наша «Победа».

На вопросы гатчинцев отвечает председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин.

- Никакого объединения еще не произошло. Существует постановление, которое гласит о том, что произойдет слияние двух юридических лиц – Гатчинского городского Дома культуры и кинотеатра «Победа». Наверное, это будет проходить еще 3-4 месяца. Естественно, все сотрудники уже предупреждены. У нас состоялась встреча и доверительный разговор о том, что все они остаются на своих рабочих местах и беспокоится им нечего.

Хочу развеять и опасения горожан. Все, кто ходил в «Победу», смотрел здесь фильмы, встречался со своими близкими и друзьями, сможет приходить это делать и в следующие годы, я надеюсь, еще долгие и долгие годы. У нас остается и кинопоказ, и все мероприятия. И то муниципальное задание, которое было выдано кинотеатру «Победа», естественно, будет выполнено.

После слияния кинотеатр превратиться больше в киноконцертный зал. Основные концертные мероприятия, которые раньше проходили на разных площадках, в основном будут проходить здесь. Это обусловлено абсолютно различными факторами. Мы становимся столицей Ленобласти, и это будет центральным учреждением, которое будет принимать все глобальные мероприятия.

Дорогая каждому гатчинцу вывеска «Победа» так и будет здесь находиться, независимо от того, в какой момент мы перейдем в стадию капитального ремонта. А мы и об этом задумываемся! Для того чтобы модернизировать этот зал, на период ремонта мы будем вынуждены проводить наши мероприятия на других концертных площадках.

Подготовка к капитальному ремонту - это работа не одного года. А до капремонта кинотеатр будет работать в прежнем режиме.

Татьяна Можаева