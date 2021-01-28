«Чудеса и приключения» - для самых любознательных

Гостей из Москвы
принимали сразу две гатчинские площадки — филиал №2 городской библиотеки им.
А.И. Куприна и детская библиотека. Как рассказал пиар-директор издательского
дома Дмитрий Зелов, издательский дом «Чудеса и приключения» в настоящее время
выпускает три полноцветных издания — журналы «Чудеса и приключения», «Тёмные
аллеи» и «Чудеса и приключения — детям».
Ежемесячный
литературно-художественный журнал-альманах приключений, путешествий, научных
гипотез и фантастики «Чудеса и приключения» издаётся с 1991 года. Он рассчитан
на широкую аудиторию, на тех, кого захватывает всё необычное и познавательное,
кто неравнодушен к открытиям и научным знаниям, ко всему удивительному в
окружающем мире. Журнал рассказывает о необъяснимых явлениях, таинственных
происшествиях и уникальных феноменах, о новых открытиях и неразгаданных тайнах.
Журнал «Тёмные аллеи»
рассказывает о тайнах и загадках истории, о забытых народах, о крушении
цивилизаций и империй, о великих битвах и малоизвестных событиях, имевших
драматические события. Здесь публикуются истории любви и жизни, воспоминания
художников, артистов, учёных прошлых лет.
Для детей издаётся
полноцветный литературно-познавательный журнал, который так и называется -
«Чудеса и приключения – детям». Он адресован юным читателям от 6 до 11 лет.
Постоянные рубрики в журнале ведёт главный герой, мальчик-загадка ЧИП, которому
помогают его друзья - Василий Чипов, мистер Арт Спич и такса Чапа. На его
страницах есть всё: невероятные истории путешествий и научные открытия, встречи
с неизведанным и познавательные истории, статьи о космосе, природе и великих
личностях как прошлого, так и современности, а также детективы, стихи,
кроссворды, головоломки и ребусы.
В каждом номере
мальчишкам и девчонкам предлагается принять участие в том или ином творческом
конкурсе. Кстати, очередной конкурс журнала «Чудеса и приключения - детям»
посвящён загадочным явлениям и чудесам Санкт-Петербурга. На конкурс можно
присылать рисунки, поделки, мистические рассказы.
Как рассказал Дмитрий
Зелов, в издательстве хорошо налажена обратная связь с читателями. Во всех трёх
журналах часто публикуются интересные авторские материалы, присланные в
редакцию. Как правило, это заметки и статьи, посвящённые реальным явлениям,
которые наука порой затрудняется объяснить. Некоторые подписчики становятся
постоянными авторами журнала, как, например, начальник полярной метеостанции
Тикси Александр Обоимов.
- Мы — народный журнал, и
открыты для всех, - отметил первый заместитель журнала «Чудеса и приключения»
Александр Нефёдов. - Автором нашего журнала может стать любой человек, который
умеет красиво и доступно излагать действительно интересный материал. Мы
принимаем к публикации материалы об удивительных архитектурных памятника,
явлениях природы, каких-то необычных случаях из жизни.
Любопытно, что редакция
журнала «Чудеса и приключения», в сотрудничестве с Общероссийским национальным
фондом «Во благо Отечества», учредила новую общественную награду — золотую
медаль «Звезда Якова Брюса». Ею награждаются те, кто вносит заметный вклад в
развитие науки и техники, издательского дела, просветительской и иной
общественной деятельности на благо всего человечества. Среди лауреатов награды
— выдающийся исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров, российский космонавт
Олег Кононенко, российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, американский
писатель Дэн Браун.
После того, как юные
читатели ознакомились с историей и содержанием журнала «Чудеса и приключения —
детям», литераторы предложили им поучаствовать в познавательной интерактивной
викторине с заковыристыми вопросами. Каждый из участников викторины получил памятный
приз.