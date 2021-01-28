«Чудеса и приключения» - для самых любознательных

Гостей из Москвы принимали сразу две гатчинские площадки — филиал №2 городской библиотеки им. А.И. Куприна и детская библиотека. Как рассказал пиар-директор издательского дома Дмитрий Зелов, издательский дом «Чудеса и приключения» в настоящее время выпускает три полноцветных издания — журналы «Чудеса и приключения», «Тёмные аллеи» и «Чудеса и приключения — детям».

Ежемесячный литературно-художественный журнал-альманах приключений, путешествий, научных гипотез и фантастики «Чудеса и приключения» издаётся с 1991 года. Он рассчитан на широкую аудиторию, на тех, кого захватывает всё необычное и познавательное, кто неравнодушен к открытиям и научным знаниям, ко всему удивительному в окружающем мире. Журнал рассказывает о необъяснимых явлениях, таинственных происшествиях и уникальных феноменах, о новых открытиях и неразгаданных тайнах.

Журнал «Тёмные аллеи» рассказывает о тайнах и загадках истории, о забытых народах, о крушении цивилизаций и империй, о великих битвах и малоизвестных событиях, имевших драматические события. Здесь публикуются истории любви и жизни, воспоминания художников, артистов, учёных прошлых лет.

Для детей издаётся полноцветный литературно-познавательный журнал, который так и называется - «Чудеса и приключения – детям». Он адресован юным читателям от 6 до 11 лет. Постоянные рубрики в журнале ведёт главный герой, мальчик-загадка ЧИП, которому помогают его друзья - Василий Чипов, мистер Арт Спич и такса Чапа. На его страницах есть всё: невероятные истории путешествий и научные открытия, встречи с неизведанным и познавательные истории, статьи о космосе, природе и великих личностях как прошлого, так и современности, а также детективы, стихи, кроссворды, головоломки и ребусы.

В каждом номере мальчишкам и девчонкам предлагается принять участие в том или ином творческом конкурсе. Кстати, очередной конкурс журнала «Чудеса и приключения - детям» посвящён загадочным явлениям и чудесам Санкт-Петербурга. На конкурс можно присылать рисунки, поделки, мистические рассказы.

Как рассказал Дмитрий Зелов, в издательстве хорошо налажена обратная связь с читателями. Во всех трёх журналах часто публикуются интересные авторские материалы, присланные в редакцию. Как правило, это заметки и статьи, посвящённые реальным явлениям, которые наука порой затрудняется объяснить. Некоторые подписчики становятся постоянными авторами журнала, как, например, начальник полярной метеостанции Тикси Александр Обоимов.

- Мы — народный журнал, и открыты для всех, - отметил первый заместитель журнала «Чудеса и приключения» Александр Нефёдов. - Автором нашего журнала может стать любой человек, который умеет красиво и доступно излагать действительно интересный материал. Мы принимаем к публикации материалы об удивительных архитектурных памятника, явлениях природы, каких-то необычных случаях из жизни.

Любопытно, что редакция журнала «Чудеса и приключения», в сотрудничестве с Общероссийским национальным фондом «Во благо Отечества», учредила новую общественную награду — золотую медаль «Звезда Якова Брюса». Ею награждаются те, кто вносит заметный вклад в развитие науки и техники, издательского дела, просветительской и иной общественной деятельности на благо всего человечества. Среди лауреатов награды — выдающийся исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров, российский космонавт Олег Кононенко, российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, американский писатель Дэн Браун.

После того, как юные читатели ознакомились с историей и содержанием журнала «Чудеса и приключения — детям», литераторы предложили им поучаствовать в познавательной интерактивной викторине с заковыристыми вопросами. Каждый из участников викторины получил памятный приз.



