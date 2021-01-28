«Есть люди-глыбы, люди-исполины...»

На встрече присутствовали почётные гости и дарители — Светлана и Валерий Колотушкины (Светлана - внучка Михаила Миронова).

Михаил Яковлевич Миронов был одним из самых знаменитых советских снайперов времён советско-финской и Великой Отечественной войн. Он родился в крестьянской семье 1 июня 1919 года в селе Городец Московской области. Осенью 1939 года был призван на службу в Красную Армию и зачислен в пограничные войска. В 1939-1940 годах Михаил Яковлевич принимал активное участие в советско-финской войне, став профессиональным снайпером.

Великую Отечественную войну Михаил Миронов встретил в погранвойсках, сражаясь на северных рубежах Ленинградской области, в Карелии. Об отважном снайпере слагали стихи, песни, частушки. На его счету было более 230 убитых врагов. При этом он сам воспитал не один десяток успешных советских снайперов.

Высокое звание Героя Советского Союза Михаил Миронов получил за подвиг, который совершил в январе 1944 года в боях за освобождение Гатчины. Михаил Яковлевич был командиром роты 92-го стрелкового полка 201-ой стрелковой дивизии. Во время кровопролитных боёв за деревню Романовка Гатчинского района он был вынужден принять на себя командование двумя ротами бойцов.

- Штурм мощных немецких укреплений под Романовкой начался рано утром 23 января 1944 года, - рассказывает методист музея Красногвардейского укрепрайона Светлана Оболенская. - Бойцам удалось прорваться ценой огромнейших потерь. Во время боя за насыпь Миронов был тяжело ранен. Но благодаря его командованию, его смелым решительным действиям, советским войскам удалось пройти в сторону Романовки. Только после освобождения деревни к вечеру этого дня Михаил Яковлевич был вывезен в тыл, где проходил длительное лечение.

Михаил Миронов был демобилизован в 1945 году. После Великой Отечественной войны он жил и работал в Ленинграде. Он стал очень известным юристом, получив знак «Заслуженный юрист Российской Федерации», был заместителем председателя Ленинградского областного суда, заведовал юридической консультацией, создавал методические пособия и учебники для юристов. При этом Михаил Миронов оставался человеком военным - долгие годы он возглавлял Совет ветеранов 201-й Гатчинской Краснознамённой дивизии.

Михаил Миронов умер в 1993 году. Похоронен в д. Пельгора Тосненского района Ленинградской области.

Родственники героя, его внучка Светлана и ее муж Валерий Колотушкины рассказали о том, как пришли к решению передать в музей его личные вещи.

- Это было не простое решение, - говорит Светлана Викторовна. - Это ведь не просто материальная память. Хотя действительно, когда берёшь в руки подлинные ордена и медали времен Великой Отечественной войны, то чувствуешь соприкосновение с историей. При этом в каждом ордене, в каждой медали есть часть дедушкиной души. Он надевал их редко, но я знаю, как он ими гордился... Но мы не вольны распоряжаться своей судьбой. Память о нём — это больше, чем память его семьи. Это — память народа, и хотелось бы, чтобы эта память сохранилась надолго. Поэтому мы и приняли решение передать эти вещи в музей. И мы очень надеемся, что память о Герое Советского Союза Михаиле Миронове в этом музее будет сохраняться долго.

Военный историк и архивист Валерий Геннадьевич Колотушкин рассказал о наградах Михаила Миронова, переданных в экспозицию. Помимо Золотой звезды Героя, это орден Ленина, Орден Красного знамени, медали «За отвагу». За свой подвиг на гатчинской земле Михаил Миронов получил ещё одну высокую награду. Летом 1944 года указом президента США Ф.Д. Рузвельта он был награждён высшей американской наградой для армии - орденом «Крест за выдающиеся заслуги».

Всего в музей Красногвардейского укрепрайона родственники героя передали 97 предметов, документов и наград. Среди них - личные вещи, большой медальный ряд, памятные знаки к юбилеям освобождения Гатчины, знак «Заслуженный юрист РСФСР», военный билет М.Я. Миронова и много других документов героя. Из личных вещей Михаила Миронова в музее будут храниться его любимая рубашка, подарок от коллег-юристов (маленький чурбачок с топориком на лезвии которого надпись «Не руби сгоряча»), а также вышитая картина, висевшая в доме над его диваном.

Как говорят сотрудники музея Красногвардейского укрепрайона, сделано всё, чтобы память Михаила Миронова была достойно увековечена в музейной экспозиции. Благодаря новой экспозиции у жителей Гатчины появилась возможность узнать еще одну страницу Великой Отечественной войны

Благодарственное письмо от администрации Гатчинского района за сохранение исторической памяти об освободителе города воинской славы Гатчины родственникам Миронова вручила представитель комитета по культуре и туризму Гатчинского района О.А. Приходько. Ещё одно благодарственное письмо за сотрудничество передал дарителям директор музея Красногвардейского укрепрайона Константин Иванисенко.

Теплые слова благодарности лично от себя и от имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области высказала почетный житель города Гатчины, депутат ЗАКСа Людмила Тептина.



