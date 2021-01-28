Гатчинские самбисты завоевали новые медали

В соревнованиях приняли участие спортсмены 2006-2007 (2008) г.р. По итогам соревнований бронзовые медали в своих весовых категориях завоевали Эльдар Каримов (Вырица), Максим Тошев (Большие Колпаны), Александр Шарангия (Дружная Горка – Вырица), Иван Соколов (Большие Колпаны), Владислав Шарангия (Дружная Горка – Вырица), Максим Носов (Большие Колпаны), Николай Величко (Вырица). Сборная команда Гатчинского района также завоевала бронзовую медаль по итогам командного зачета.

В воскресенье, 24 января, воспитанники спортивного клуба по дзюдо и самбо «Гатчинский» стали участниками открытого ковра по самбо «Старт 2021», который проходил в СК «Юниор» (Санкт- Петербург).

В результате, Иван Зеленков завоевал серебряную медаль, третье место занял Тимур Хисамов. Став пятыми, остановились в шаге от медали Ильнур Хисамов и Иван Бобрышев.