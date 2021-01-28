Ключи - новоселам третьей очереди «IQ Гатчина»

Над проектом квартала работало шведское архитектурное бюро Tovatt Architects & Planners во главе с Йоханесом Товаттом. Новый корпус состоит из четырех разновысотных секций от 9 до 12 этажей с яркими «пиксельными» фасадами. Общая площадь квартир в нем составляет 12725 кв. м (без учета балконов, лоджий, веранд и террас). Квартиры передаются покупателям с разными типами отделки, в зависимости от сделанного ранее выбора – светлая «Скандинавия» или темная «Дерево», а также без отделки. Во дворах оборудованы игровые и спортивные площадки, прогулочные дорожки и зоны отдыха. Недалеко от территории квартала для автовладельцев предусмотрена стоянка.

Сейчас в «IQ Гатчина» работает детский сад на 120 воспитанников. В ближайшее время ГК «Ленстройтрест» приступит к возведению общеобразовательной школы. Параллельно идет строительство новых корпусов. Отметим, что второй корпус третьей очереди шведского квартала также готовится к вводу в эксплуатацию.