Ключи - новоселам третьей очереди «IQ Гатчина»

Ключи - новоселам третьей очереди «IQ Гатчина»

К заселению готовы 303 квартиры в первом корпусе третьей очереди шведского квартала «IQ Гатчина», который был введен в эксплуатацию в конце декабря 2020 года. Дому присвоен адрес: г. Гатчина, улица Чехова, дом 43, корпус 1. На сегодня дольщикам передано несколько десятков квартир. Все осматриваемые помещения были приняты новоселами без замечаний с первого раза. Передача ключей проходит по предварительной записи и займет в общей сложности 2-3 месяца.

Рубрики : Городская среда     28 Jan 2021

Над проектом квартала работало шведское архитектурное бюро Tovatt Architects & Planners во главе с Йоханесом Товаттом. Новый корпус состоит из четырех разновысотных секций от 9 до 12 этажей с яркими «пиксельными» фасадами. Общая площадь квартир в нем составляет 12725 кв. м (без учета балконов, лоджий, веранд и террас). Квартиры передаются покупателям с разными типами отделки, в зависимости от сделанного ранее выбора светлая «Скандинавия» или темная «Дерево», а также без отделки. Во дворах оборудованы игровые и спортивные площадки, прогулочные дорожки и зоны отдыха. Недалеко от территории квартала для автовладельцев предусмотрена стоянка.  

Сейчас в «IQ Гатчина» работает детский сад на 120 воспитанников. В ближайшее время ГК «Ленстройтрест» приступит к возведению общеобразовательной школы. Параллельно идет строительство новых корпусов. Отметим, что второй корпус третьей очереди шведского квартала также готовится к вводу в эксплуатацию.

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