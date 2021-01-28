Ключи - новоселам третьей очереди «IQ Гатчина»

Над проектом квартала работало шведское
архитектурное бюро Tovatt Architects & Planners во главе с Йоханесом
Товаттом. Новый корпус состоит из четырех разновысотных секций от 9 до 12 этажей
с яркими «пиксельными» фасадами. Общая площадь квартир в нем составляет 12725
кв. м (без учета балконов, лоджий, веранд и террас). Квартиры передаются
покупателям с разными типами отделки, в зависимости от сделанного ранее выбора – светлая
«Скандинавия» или темная «Дерево», а также без отделки. Во дворах оборудованы
игровые и спортивные площадки, прогулочные дорожки и зоны отдыха. Недалеко от
территории квартала для автовладельцев предусмотрена стоянка.
Сейчас в «IQ Гатчина» работает детский сад на 120
воспитанников. В ближайшее время ГК «Ленстройтрест» приступит к возведению
общеобразовательной школы. Параллельно идет строительство новых корпусов. Отметим,
что второй корпус третьей очереди шведского квартала также готовится к вводу в
эксплуатацию.