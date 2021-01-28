Коронавирус в Гатчинском районе: где заболели?

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 24 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+8)

- с. Никольское (+1)

- д. Меньково (+1)

- п. Вырица (+1)

- д. Малое Верево (+1)

- г. Коммунар (+2)

- д. Малые Колпаны (+1)

- п. Елизаветино (+2)

- п. Карташевская (+1)

- п. Новый Свет (+2)

- д. Алексеевка (+1)

- д. Бор (+1)

- д. Каушта (+1)

- д. Дылицы (+1)

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 4 444 человек, 3 998 из их числа – 90,0 % - выздоровели. Скончались 67 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 28 января коронавирусная инфекция диагностирована у 30 042 человек, 26 450 человек поправились, 395 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 88,0 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1871 человек (выздоровели 1673),

- г. Коммунар – 277 человек (выздоровели 264),

- п. Сиверский – 243 человека (выздоровели 230),

- п. Вырица – 225 человек (выздоровели 208),

- п. Тайцы – 132 человека (выздоровели 129),

- п. Новый Свет – 124 человека (выздоровели 118),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (все выздоровели)

- д. Малое Верево – 82 человек (выздоровели 77),

- д. Большие Колпаны – 78 человек (выздоровели 71),

- с. Никольское – 71 человек (выздоровели 67),

- п. Дружная Горка – 70 человек (выздоровели 64),

- п. Пудость – 68 человек (выздоровели 65),

- п. Войсковицы – 51 человек (выздоровели 49),

- д. Сяськелево – 42 человека (выздоровели 38),

- п. Терволово – 42 человека (выздоровели 38),

- д. Новый Учхоз – 41 человек (выздоровели 40),

- д. Лампово – 39 человек (выздоровели 37),

- д. Малые Колпаны – 39 человек (выздоровели 36),

- п. Семрино – 37 человек (выздоровели 28),

- п. Елизаветино – 33 человека (выздоровели 28),

- д. Белогорка – 27 человек (выздоровели 23),

- д. Батово – 25 человек (выздоровели 23),

- п. Лукаши – 24 человека (выздоровели 20),

- д. Большое Рейзино – 23 человека (выздоровели 21),

- д. Пудомяги – 23 человека (выздоровели 21),

- д. Мины – 23 человека (выздоровели 16),

- п. Кобралово – 22 человека (выздоровели 20),

- д. Старосиверская – 22 человека (выздоровели 18),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 19),

- с. Рождествено – 20 человек (выздоровели 19),

- д. Жабино – 19 человек (выздоровели 16),

- п. Сусанино – 19 человек (выздоровели 14),

- п. Высокоключевой – 17 человек (выздоровели 16),

- п. Суйда – 16 человек (все выздоровели),

- д. Покровская – 15 человек (выздоровели 13),

- п. Торфяное – 14 человек (выздоровели 11),

- п. Дружноселье – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Монделево – 11 человек (выздоровели 10),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Пустошка – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Куровицы - 10 человек (выздоровели 9),

- д. Сокколово – 13 человек (выздоровели 11),

- д. Нижняя – 11 человек (выздоровели 7),

- д. Меньково – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Вайялово – 10 человек (выздоровели 7),

- д. Большое Верево – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Вайя – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Парицы – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Выра – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Даймище – 8 человек (все выздоровели),

- д. Ивановка (Веревское СП) – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Корпиково, Большие Борницы, д. Александровка, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Черново, д. Тойворово, д. Новосиверская, п. Пригородный, д. Ивановка (Пудостьское), д. Горки (Веревское СП) – по 7 человек,

- д. Старицы, д. Ляды, д. Покровка, д. Химози – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, п. Борницкий Лес, д. Большево, с. Орлино – по 5 человек,

- д. Тяглино, п. Торфопредприятие, д. Межно, д. Антелево, д. Руссолово, д. Чаща, п. Прибытково. п. Карташевская – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Остров, д. Холоповицы, д. Никольское, п. Новинка, п. Дивенский, д. Петрово, д. Новые Черницы, п. Кобринское, д. Кобрино, д. Реболово, д. Вохоново, д. Алексеевка – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Истинка, д. Малые Тайцы, д. Старые Низковицы, д. Смольково, д. Старое Хинколово, д. Тихвинка, с. Воскресенское, д. Новая (Елизаветинское поселение), д. Лядино, д. Саванкюля, д. Бугры, д. Дони, п. Кезево – по 2 человека,

- д. Карстолово, д. Новые Низковицы, д. Березнево, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, д. Малая Ивановка, массив «Ухта», д. Сабры, д. Воцко, д. Нестерково, д. Горки (Вырицкое поселение), д. Новая (Таицое поселение), д. Корписалово, д. Скворицы, д. Юля-Пурская, д. Коммолово, д. Бор, д. Каушта, д. Дылицы - по 1 человеку.