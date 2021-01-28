Вячеслав Федорченко: «За год мы сделали многое, но планов ещё больше!»

Бюджет

В 2020 году в бюджет Кобринского поселения поступило 95,2 млн рублей, из них собственные доходы составили 19 млн рублей, безвозмездные поступления из областного и районного бюджетов – 76,2 млн рублей. Расходная часть бюджета исполнена в сумме 116,5 млн рублей, средства направлены на решение приоритетных задач благоустройства, социальной сферы, безусловное выполнение принятых обязательств.

В рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Кобринского поселения» было выполнено пять подпрограмм, по которым общая сумма расходов составила 102 млн рублей. На подпрограмму «Создание условий для устойчивого экономического развития» было направлено 83,4 тысячи рублей, «Обеспечение безопасности» – 291,51 тысячи рублей, «ЖКХ, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории» – 89 млн рублей, «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий» – 12,2 млн рублей, «Развитие физической культуры, спорта» – 590 тысяч рублей.

Экономика

Хозяйственную деятельность на территории поселения ведут 111 юридических лиц и 205 индивидуальных предпринимателей. Они занимаются переработкой сельскохозяйственной продукции, производством пиломатериалов, изготовлением соусов, торговлей. В поселении организовано шесть фермерских хозяйств. Среднемесячная заработная плата одного работника составляет 39 тысяч рублей, уровень безработицы – 3,39 % (98 человек).

ЖКХ

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в Кобринском поселении по сравнению с 2019 годом составляет 93 %.

Задолженность населения за предоставленные услуги ЖКХ по состоянию на 31.12.2020 года составила 32,4 млн рублей, в том числе АО «Коммунальные системы Гатчинского района» – 24,3 млн рублей, управляющей компании МУП ЖКХ «Сиверский» – 8,1 млн рублей.

Жилищная политика

На территории Кобринского поселения находится 69 многоквартирных жилых домов, в которых 84 % жилого фонда приватизировано и лишь 16 % находится в муниципальной собственности.

На 1 января 2021 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в поселении состоит 31 семья.

В реестре аварийных многоквартирных домов поселения числится восемь объектов, которые были признаны таковыми на 1 декабря 2020 года. Администрации удалось признать их аварийными в связи с тем, что за 2020 год был полностью расселен аварийный жилищный фонд, который числился на территории поселения – шесть многоквартирных домов (930 кв.м/ 25 семей).

Четыре многоквартирных дома были включены в региональную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». Объем бюджетных средств, затраченных в рамках софинансирования на реализацию вышеуказанных мероприятий, составляет 26,5 млн рублей.

Два многоквартирных дома (п. Карташевская, ул. Советская, 30 и п. Высокоключевой, Лесной проспект, 26) в рамках поощрения за успешную реализацию вышеуказанной программы были включены в пилотную государственную программу «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». Все жители аварийных домов были переселены в благоустроенные квартиры с чистовой отделкой.

Благоустройство

В 2020 году к стандартным работам по благоустройству добавилась еще санитарная обработка общественных мест, подъездов МКД и улиц в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и поддержание порядка на 40 контейнерных площадках.

На организацию уличного освещения было израсходовано 7,9 млн рублей, в том числе на оплату электроэнергии – 6,4 млн рублей, содержание уличного освещения – 843 тысяч рублей, приобретение электрооборудования – 649,4 тысяч рублей. В микрорайоне Маргусы поселка Карташевская была произведена замена всех ламп ДРЛ на светодиодные. Поданы заявки на технологическое присоединение в новых микрорайонах населенных пунктов: д. Меньково (ул. Огородная), п. Высокоключевой (приусадебный фонд, Большой проспект), принят в эксплуатацию новый узел учета в п. Высокоключевой (ул. Луговая).

В рамках областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» были приобретены и установлены элементы для детской площадки в п. Прибытково (ул. 5-я Поперечная, 5) на 218,5 тысяч рублей, проведено обустройство пяти трубопереездов в п. Высокоключевой на сумму 200 тысяч рублей.

За счет средств депутатов Законодательного собрания Ленинградской области также были выполнены работы по благоустройству. Сергей Коняев выделил 500 тысяч рублей на ремонт дворовой территории в п. Высокоключевой (ул. Олейниковой, 37). Людмила Тептина выделила 200 тысяч рублей на приобретение и установку спортивных тренажеров на детской площадке в п. Суйде.

В течение года по инициативе граждан проводились субботники, жители населенных пунктов Суйда, Кобринское, Высокоключевой и Меньково выполнили работы по уборке детских площадок и покраске оборудования.

Традиционно для борьбы с борщевиком Сосновского проводилась его химическая обработка за счет средств областного и местного бюджетов в населенных пунктах Суйда, Кобринское, Высокоключевой и Воскресенское на общей площади 26,3 га. На эти цели было затрачено 287,7 тысяч рублей.

Дорожная деятельность

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области» за счет средств областного бюджета были отремонтированы дороги на общую сумму 7,7 млн рублей общей протяженностью 1,6 км. Это улица Красная (от ж/д переезда до дома № 27 в п. Карташевская), Средний проспект (от дома № 1 до дома № 20 в п. Карташевская), улица Въезд (п. Кобринское), улица Торфяная (участок между улицами Некрасова и Новая в п. Кобринском), улица Некрасова (участок от улицы Торфяной до дома № 4 в п. Кобринская).

В рамках областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» на улице Зеленой (п. Кобринское) был выполнен ремонт асфальтового покрытия на сумму 948 тысяч рублей. Также произведена подсыпка щебнем на улицах Суворовская, Пушкинская, Мира, Некрасова в объеме 294 м3 на сумму 250 тысяч рублей. Общая сумма средств в рамках реализации областного закона № 3-оз составила 1,2 млн рублей (областной бюджет – 1,07 млн рублей, местный бюджет – 130 тысяч рублей).

В рамках областного закона от 28.12.2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» была произведена планировка и подсыпка щебнем в населённых пунктах Мельница, Меньково, Карташевская, Высокоключевой общим объемом 600 кубометров на сумму 600,8 тысяч рублей (областной бюджет – 495 тыс. рублей, местный бюджет – 106 тыс.рублей).

Также выполнена подсыпка щебнем дорог приусадебного фонда в п. Высокоключевой за счет средств бюджета Гатчинского района на сумму 320 тысяч рублей. Средства выделили депутаты Кобринского поселения Наталья Деминенко и Илья Евтушенко.

За счет средств районного бюджета (4,2 млн рублей) выполнены работы по обустройству новых дорог в щебеночном исполнении в массивах, где выданы участки многодетным семьям. Это поселок Суйда (улицы Пушкина, Ганнибала) на сумму 3,05 млн рублей, поселок Карташевская (улицы Шварца, Печковского) на сумму 1,2 млн рублей. Также за счет районного бюджета были выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги в деревне Меньково (улица Меньковская от автобусной остановки до поворота к контейнерной площадке) на сумму 1,6 млн рублей.

Газификация

В настоящее время ведется проектирование четырех объектов. За счет средств районного бюджета: распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам в Прибытково и Покровке (выполнение проектно изыскательских работ (ПИР) – 2021 году) и распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам в селе Воскресенское (выполнение ПИР – 2021 году). За счет средств областного бюджета: распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам в деревне Погост (выполнение ПИР – 2021 год), распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам в деревне Новокузнецово (выполнение ПИР – 2021 год).

Получен положительный ответ на заявку на финансирование за счет областного бюджета в 2021 году проектирования распределительного газопровода к индивидуальным жилым домам в деревне Меньково.

Выполняются строительно-монтажные работы на объектах: распределительный газопровод в деревне Кобрино (улицы Пушкина, Парковая), распределительный газопровод в поселке Кобринское (улица Приречная, 1, 2, 3, 5, 7, улица Центральная, 1,2, 3а, 3б, 3в).

В декабре 2020 года выполнены строительно-монтажные работы по распределительному газопроводу к индивидуальным жилым домам в поселке Высокоключевой.

Выполняются работы по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области в период 2016-2020 годы на объекте: газопровод межпоселковый ГРС «Суйда – Погост – Новокузнецово – Высокоключевой». Застройщиком является ООО «Газпром межрегионгаз». Заказчик объекта – ООО «Газпром инвест газификация».

Культура

На развитие культуры, молодежной политики и спорта расходы бюджета составили 12,7 млн рублей.

В связи с эпидемиологической ситуацией большинство мероприятий учреждений культуры прошли в онлайн формате, в том числе 35-й Пушкинский праздник. Единый день Кобринского сельского поселения проходил в двух форматах, как офлайн, так и онлайн.

По итогам конкурса на лучшую придомовую территорию первое место заняли Вера Петрова и Ирина Егорова (п. Кобринское), на втором месте – Людмила Нифантова (п. Карташевская), на третьем месте – Андрей Дмитриев (п. Карташевская).

В Прибытковской библиотеке 25 июля стартовал проект «Том Сойер Фест» по восстановлению исторической среды силами волонтеров и спонсоров. Руководитель проекта Илья Рытов в декабре 2020 года получил президентский грант на продолжение работ в 2021 году.

В ежегодном смотре-конкурсе «Подворье – 2020» жители Кобринского поселения принимали участие в пяти номинациях. В номинации «Лучший пчеловод» выступал Аркадий Маня, «Лучшие умелые руки» – Оксана Николаева, «Ветеранское подворье» – Светлана Пономарева, «Лучшее личное подсобное хозяйство» – Елена Урусова. В номинации «Самый лучший участок» Ольга Цапиева заняла первое место и приняла участие в областном смотре- конкурсе «Подворье».

В районном конкурсе «Человек слова и дела» поселение представил житель поселка Суйда Михаил Хапугин, а в конкурсе «Женщина года» - жительница поселка Прибытково Марина Ковель.

В декабре 2020 года администрация выдала 220 сладких подарков для детей из малообеспеченных семей, многодетных семей и детей инвалидов. Из бюджета Гатчинского района были выделены средства (40 тысяч рублей) на приобретение головных уборов для Карташевского народного хора ветеранов войны и труда.

Социальная поддержка

В 2020 году из бюджета Гатчинского района были выплачены субсидии на оплату комбикормов для 12 человек на общую сумму 99,5 тысяч рублей. Все пенсионеры, ветераны и инвалиды Кобринского поселения имеют право на льготное посещение (50 % от стоимости) бани в п. Высокоключевой и п. Кобринское.

В Кобринском поселении было оборудовано два новых памятных места: Поклонный крест в п. Прибытково и «Землякам-участникам».

Совет депутатов и администрация Кобринского поселения выражают благодарность местным предпринимателям, которые на безвозмездной основе провели работы по благоустройству, помогали жителям.

Выполненные задачи

В поселке Кобринское выполнен ремонт в асфальтовом исполнении въезда в поселок и улицы Зеленой, подсыпали дороги щебнем в Новом поселке, выполнили ремонт системы отопления в муниципальной бане. В поселке Суйда установили спортивные элементы на детскую площадку, в поселке Высокоключевой – сделали ремонт уличного освещения, построили контейнерные площадки под ТКО, в поселке Карташевская – ремонт в асфальтовом исполнении улицы Красной и Среднего проспекта, обустройство ППВ на Печковском проезде, замена ламп ДРЛ на светодиодные в районе Маргусы, в деревне Новокузнецово – ремонт дороги в щебеночном исполнении к дому № 10А (участок выделен по закону № 105-оз для многодетной семьи).

По всем населенным пунктам было проведено обустройство (ремонт) существующих детских площадок, обустройство площадок под ТКО, подсыпка дорог щебнем по заявкам общественного советов и старост (в рамках областного закона № 147-оз). В канун празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне была выполнена работа по ремонту и благоустройству братских захоронений и памятных мест. Также была построена дорога в щебеночном исполнении к 55 участкам, выданных в рамках областного закона № 105-оз в Суйде и Карташевской (всего - шесть новых дорог).

Задачи на 2021 год

В поселке Кобринское планируется продолжить работы по проектированию Дома культуры, обустроить пешеходный тротуар по улице Центральной от дома № 9 до улицы Лесной. В поселке Суйда планируется обустройство хоккейной коробки. В поселке Высокоключевой будет выполнен ремонт дорог в рамках областного закона № 147-оз и ремонт дворовой территории домов № 35 и № 36 по улице Олейниковой. В селе Воскресенское запланировано благоустройство на территории братского захоронения. В д. Старое Колено и Руново – обустройство противопожарного водоема, в д. Погост – оборудование пожарного подъезда к реке. По всем населенным пунктам запланировано обустройство (ремонт) существующих детских площадок, обустройство площадок под ТКО, плановая замена ламп ДРЛ на светодиодные.

Благодарю жителей Кобринского поселения, Совет депутатов и всех сотрудников администрации, Совет ветеранов, Совет молодежи, членов общественных советов и старост, руководителей учреждений и организаций за понимание, активную жизненную позицию и совместную работу. Отдельные слова благодарности выражаю депутатам областного парламента Сергею Коняеву и Людмиле Тептиной, правительству Ленинградской области, а также главе администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим за помощь и содействие в решении социально-значимых задач. За год мы сделали многое, но планов еще больше, будем стараться их реализовать для нашего Кобринского поселения.