100% убийств раскрыты, но в Сети сидят неуловимые

Несмотря на ковид и «красную зону»

В минувшем году стоящие перед личным составом задачи выполнялись в условиях неблагоприятных социально-экономических последствий, вызванных пандемией COVID-19. Тем не менее, ситуация оставалась стабильной и контролируемой.

Выполнение приоритетных функций полиции в 2020 году было тесно связано с работой по противодействию распространения коронавируса, причем не только среди населения, но и среди сотрудников УМВД.

В период с марта по декабрь гатчинские полицейские ежедневно проверяли лиц, находившихся на самоизоляции. Всего было проверено более 38 тысяч человек, составлено 1099 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму более 150 тысяч рублей. 506 протоколов передано в суд.

Несмотря на введение ограничений, а также включение Гатчинского района в «красную зону», в прошлом году было проведено 48 массовых мероприятий, в которых приняло участие более 160 тысяч человек. Свыше 800 сотрудников полиции было привлечено на охрану общественного порядка. Реальную помощь в этом оказали представители гатчинской ДНД.

За год в УМВД России по Гатчинскому району было принято и зарегистрировано более 44 тысяч заявлений и сообщений, при этом в каждом четвертом содержалась информация о преступлении.

Убивать и грабить стали меньше

Число зарегистрированных преступлений снизилось. За 2020 год было возбуждено 3005 уголовных дел. Уровень всей преступности, исчисляемый на 100 тысяч населения, сократился и составил 1244 преступления (в 2019 году – 1358 преступлений). Исключение во всем Гатчинском районе составляет Коммунар, где отмечался рост преступности на протяжении всего года.

Сократилось количество изнасилований (-20%, всего 8), убийств (-15%, всего 16), причинений тяжкого вреда здоровью (всего 22), краж личного имущества. Почти на 40% снизилось число грабежей (всего 49) и угонов (всего 13). Вполовину меньше зарегистрировано разбоев – 13 за год.

Уличная преступность сократилась на треть (404 преступных посягательства за год). Меньше совершено преступлений в отношении иностранцев и несовершеннолетних, а также самими подростками. На 40% снизилась групповая преступность (всего 81).

IT-преступность составила 30%

Все большее влияние на уровень преступности, в том числе на тяжкие составы, оказывают преступления, совершенные с использованием информационных технологий или в сфере компьютерной информации. Их количество по сравнению с 2019 годом возросло на 72% и в абсолютных цифрах достигло 898. А раскрыто только каждое четырнадцатое деяние.

Львиную долю составляют кражи (396) и мошенничества (278). Кроме того, к IT-преступлениям в 2020 году было отнесено 151 уголовное дело, возбужденное по статье 186 УК РФ (фальшивки), 53 – по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков, 15 – о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Перечисленные выше составы составляют уже 30% от общего числа зарегистрированных в районе преступлений.

5 кг наркотиков

Несмотря на некоторое снижения краж, их число по-прежнему остается значительным – 1553 за год и составляет половину всей районной преступности. 169 хищений чужого имущества были совершены в дачных массивах и садоводствах. Воруют, по большей части, промтовары.

Негативное влияние на состояние преступности оказывают деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков: в 2020 году было возбуждено 212 уголовных дел. Из них 162 дела возбуждено по признакам сбыта. Из незаконного оборота сотрудниками УМВД России по Гатчинскому району изъято 5 кг 640 г наркотических средств.

Аварий меньше – на 1%

Стабильно высокой остается раскрываемость убийств, изнасилований, причинений тяжкого вреда здоровью. Раскрыты все убийства и изнасилования, совершенные в прошлом году в Гатчинском районе. На четверть больше раскрыто преступлений «по горячим следам». Наметилась положительная динамика раскрытия преступлений прошлых лет: 46 уголовных дел, ранее приостановленных, были раскрыты и направлены в суд.

Количество ДТП в минувшем году сократилось аж на 1% и составило 301 за год. Меньше было пострадавших – 386, но больше погибших – 40 человек. На дорогах Гатчинского района было сбито 93 пешехода, из них 16 – насмерть.

90% ДТП происходило по причине нарушения правил дорожного движения водителями. На долю таких происшествий приходится 29 погибших и 364 пострадавших. В каждом двенадцатом случае виновный водитель находился в состоянии опьянения. За год в Гатчинском районе проведено 43 рейда «Нетрезвый водитель».

Противодействовать IT-преступникам и ковиду. Миссия невыполнима?..

Штатный некомплект в УМВД России по Гатчинскому району сократился и составляет менее шести процентов. Не хватает кадров в патрульно-постовой и дорожно-патрульной службе, а также в уголовном розыске. За год принято на службу 39 человек.

В соответствии с рейтингом территориальных органов МВД Ленинградской области, Гатчинская полиция занимает второе место с итоговой оценкой в 65,80 балла. Прогресс налицо, учитывая, что в 2019 году было 7-е место, в 2018 – 15-е.

В ближайшее время полицейским предстоит решать такие приоритетные задачи: раскрывать преступления экономической и коррупционной направленности; противодействовать преступлениям в сфере IT, выявлять и раскрывать деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, расследовать преступления прошлых лет и искать беглых преступников, предупреждать распространение коронавирусной инфекции – и далее по списку.



