Гатчинские школьники — о Победе и победителях

Акция, объявленная
Ленинградской областной детской библиотекой в январе 2020 года, была посвящена
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Среди детских
работ, поступивших на конкурс со всей Ленинградской области, – оригинальные
графические работы, иллюстрации к произведениям о Великой Отечественной войне,
исследовательские проекты, сочинения и эссе, видеодекламации с чтением
стихотворений о войне и видеопредставления выбранных читателями книг.
- Наша библиотека всегда
уделяла много внимания событиям, связанным с Великой Отечественной войной, с
целью сохранения памяти о ней и передачи её детям, - говорит директор детской
библиотеки Елена Коренева. - Конечно, очень приятно, что именно у нас такое
количество победителей. Учитывая, каким сложным был прошлый год, конкурс
проходил в том числе в виртуальном режиме. Возможно, благодаря этому,
поступивших на конкурс работ было очень много. Большая часть наших победителей
— из школы №9. Есть ребята из Гатчинской школы №2.
Авторы лучших работ были
отмечены памятными дипломами победителей от Ленинградской областной детской
библиотеки. Все читатели-участники акции были объявлены лауреатами конкурса и
получили письма с благодарностью.
- Очень приятно, что были
особо отмечены семь литературных работ наших ребят, - говорит Елена Коренева. -
Очень много хороших художественных работ, у нас был даже интересный комикс по
одной из военных книг. Сильные работы пришли от ребят, подготовивших
видеодекламации и рассказы о книгах... Хочется сказать большое спасибо и
педагогам, помогавшим ребятам. Это учитель русского языка и литературы Светлана
Геннадьевна Кузнецова (школа №9), преподаватель ИЗО Ирина Гурьевна Щёголева
(школа №9), учитель русского языка и литературы Зифа Каюмовна Исламова (школа
№2).
Конечно, нам очень
захотелось познакомиться с работами наших ребят, победившими в таком серьёзном
конкурсе. Все эти работы можно увидеть на региональном сайте детских библиотек
в интернете.
А
пока мы приведём здесь фрагменты сочинений гатчинских школьников — победителей
акции.
«...Можно
ли назвать моих прабабушку и прадедушку героями войны? Мне кажется, они сами
себя таковыми не считали. Просто служили, работали, искренне верили в Победу.
Но сегодня, перебирая старые фотографии, документы о наградах, я убеждаюсь, что
сама жизнь в те годы была подвигом.
Капитан
Капкин А.С. награждён орденом и медалями, сохранилась его орденская книжка.
Записи истёрлись, но разобрать можно. Я читаю: два ордена Красной Звезды, орден
Красного Знамени, две медали «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». И ещё два
одинаковых удостоверения о награждении Смолиной А.С. и Капкина А.С. медалью «За
оборону Ленинграда». Я держу в руках потемневшую от времени медаль и чувствую
себя причастной к истории моей страны, к судьбе удивительных, дорогих и близких
мне людей, настоящих героев Великой Отечественной войны.
Я
думаю, очень важно, чтобы память о той далёкой войне не прерывалась, а
переходила «по наследству», из поколения в поколение. Потому что тот, кто знает
какая она, война, никогда не возьмёт в руки оружие, чтобы нацелить его в
человека и не опустить, чтобы война повторилась».
(Из
сочинения Анастасии Пилюгиной, 5 класс, Гатчина)
«...Самое
страшное в войне - то, что её хозяином является человек. Война - это ошибка.
Глобальная ошибка человечества, без устали рвущегося к первенству, к власти.
Она навсегда оставит свой след не только на страницах учебников по истории, но
и в сердцах людей. Мы никогда не забудем сорок первый. Мы будем помнить всегда,
как пали солдаты в холодном бою, как враг лишал невинных людей жизни, как нагло
вторгся он в наш дом и погубил души миллионов. Мы сохраним в нашей памяти
события того страшного времени, чтобы никогда не совершить эту ошибку вновь. И
в сердцах всех людей будет вечно гореть огонь благодарности и уважения к
участникам Великой Отечественной войны, сохранивших для нас Родину».
(Из
сочинения Ольги Бобриковой, 10 класс, Гатчина)