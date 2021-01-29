Гатчинские школьники — о Победе и победителях

Акция, объявленная Ленинградской областной детской библиотекой в январе 2020 года, была посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Среди детских работ, поступивших на конкурс со всей Ленинградской области, – оригинальные графические работы, иллюстрации к произведениям о Великой Отечественной войне, исследовательские проекты, сочинения и эссе, видеодекламации с чтением стихотворений о войне и видеопредставления выбранных читателями книг.

- Наша библиотека всегда уделяла много внимания событиям, связанным с Великой Отечественной войной, с целью сохранения памяти о ней и передачи её детям, - говорит директор детской библиотеки Елена Коренева. - Конечно, очень приятно, что именно у нас такое количество победителей. Учитывая, каким сложным был прошлый год, конкурс проходил в том числе в виртуальном режиме. Возможно, благодаря этому, поступивших на конкурс работ было очень много. Большая часть наших победителей — из школы №9. Есть ребята из Гатчинской школы №2.

Авторы лучших работ были отмечены памятными дипломами победителей от Ленинградской областной детской библиотеки. Все читатели-участники акции были объявлены лауреатами конкурса и получили письма с благодарностью.

- Очень приятно, что были особо отмечены семь литературных работ наших ребят, - говорит Елена Коренева. - Очень много хороших художественных работ, у нас был даже интересный комикс по одной из военных книг. Сильные работы пришли от ребят, подготовивших видеодекламации и рассказы о книгах... Хочется сказать большое спасибо и педагогам, помогавшим ребятам. Это учитель русского языка и литературы Светлана Геннадьевна Кузнецова (школа №9), преподаватель ИЗО Ирина Гурьевна Щёголева (школа №9), учитель русского языка и литературы Зифа Каюмовна Исламова (школа №2).

Конечно, нам очень захотелось познакомиться с работами наших ребят, победившими в таком серьёзном конкурсе. Все эти работы можно увидеть на региональном сайте детских библиотек в интернете.

А пока мы приведём здесь фрагменты сочинений гатчинских школьников — победителей акции.

«...Можно ли назвать моих прабабушку и прадедушку героями войны? Мне кажется, они сами себя таковыми не считали. Просто служили, работали, искренне верили в Победу. Но сегодня, перебирая старые фотографии, документы о наградах, я убеждаюсь, что сама жизнь в те годы была подвигом.

Капитан Капкин А.С. награждён орденом и медалями, сохранилась его орденская книжка. Записи истёрлись, но разобрать можно. Я читаю: два ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени, две медали «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». И ещё два одинаковых удостоверения о награждении Смолиной А.С. и Капкина А.С. медалью «За оборону Ленинграда». Я держу в руках потемневшую от времени медаль и чувствую себя причастной к истории моей страны, к судьбе удивительных, дорогих и близких мне людей, настоящих героев Великой Отечественной войны.

Я думаю, очень важно, чтобы память о той далёкой войне не прерывалась, а переходила «по наследству», из поколения в поколение. Потому что тот, кто знает какая она, война, никогда не возьмёт в руки оружие, чтобы нацелить его в человека и не опустить, чтобы война повторилась».

(Из сочинения Анастасии Пилюгиной, 5 класс, Гатчина)

«...Самое страшное в войне - то, что её хозяином является человек. Война - это ошибка. Глобальная ошибка человечества, без устали рвущегося к первенству, к власти. Она навсегда оставит свой след не только на страницах учебников по истории, но и в сердцах людей. Мы никогда не забудем сорок первый. Мы будем помнить всегда, как пали солдаты в холодном бою, как враг лишал невинных людей жизни, как нагло вторгся он в наш дом и погубил души миллионов. Мы сохраним в нашей памяти события того страшного времени, чтобы никогда не совершить эту ошибку вновь. И в сердцах всех людей будет вечно гореть огонь благодарности и уважения к участникам Великой Отечественной войны, сохранивших для нас Родину».

(Из сочинения Ольги Бобриковой, 10 класс, Гатчина)



