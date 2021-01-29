ПФР напомнил о необходимости подать заявление на детские выплаты до 31 марта

Такая выплата установлена
декабрьским указом президента и положена родителям, усыновителям, опекунам и
попечителям детей до 7 лет включительно. Пять тысяч выплачивается на каждого
ребенка в семье. На выплату имеют право и все семьи, в которых рождение детей
будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно.
Всем семьям, которые в
2020 году получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную
выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную
выплату в декабре автоматически. Всего ее получили семьи, в которых
воспитываются почти 14 миллионов детей.
Однако в случае, если ребенок
в семье появился после 1 июля 2020 года, либо родители не обращались ни за
одной из выплат на детей, предоставлявшихся в прошлом году по указам
президента, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это можно до 31
марта 2021 года через портал госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного
фонда России.
В заявлении родителям
необходимо указать данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты
банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление также
понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт
банковский счет. Заявление заполняется на русском языке родителем, официальным
представителем или опекуном ребенка. Более подробную информацию можно получить
в территориальных подразделениях ПФР или на сайте фонда.
"Российская газета" https://rg.ru/2021/01/28/pfr-napomnil-o-neobhodimosti-podat-zaiavlenie-na-detskie-vyplaty-do-31-marta.html
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